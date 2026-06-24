Salma Hayek, Cuarón e Iñárritu llevan el talento mexicano a la exclusiva fiesta Serpentine de Londres

Una noche de protagonismo mexicano en Londres

El verano londinense tuvo acento mexicano. La noche del 23 de junio, las puertas de los jardines de Kensington se abrieron para recibir a artistas, empresarios, diseñadores y celebridades en la tradicional Serpentine Summer Party, un encuentro considerado uno de los eventos más exclusivos del calendario cultural británico.

En esta ocasión, tres figuras mexicanas ocuparon un lugar central en la velada: la actriz Salma Hayek Pinault y los cineastas Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, quienes fungieron como anfitriones del evento junto con el empresario y exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg.

La celebración, organizada anualmente para recaudar fondos en beneficio de las Serpentine Galleries, rindió homenaje en 2026 a la arquitectura y la cultura mexicanas mediante la instalación diseñada por el despacho capitalino LANZA Atelier, responsable del pabellón temporal que permanecerá durante la temporada estival en el parque londinense.

TE PUEDE INTERESAR: Paty Cantú acompañará a Sam Smith en sus cuatro conciertos en la CDMX

“La creatividad latinoamericana debe ocupar el centro”

Para Salma Hayek, participar como anfitriona representó algo más que asistir a una gala de alto perfil. La actriz expresó que, a lo largo de su carrera, ha defendido la idea de que las voces y las historias de América Latina deben formar parte del núcleo de la cultura mundial y no permanecer en sus márgenes.

Su presencia en el evento también simbolizó un reconocimiento al creciente interés internacional por el talento artístico mexicano. La actriz recordó haber visitado en 2018 el pabellón diseñado por la arquitecta mexicana Frida Escobedo, experiencia que, dijo, le permitió constatar el impacto que los creadores nacionales pueden generar en espacios culturales de talla mundial.

Cuarón e Iñárritu, responsables de películas galardonadas como Roma, Gravity, Birdman y The Revenant, se sumaron a esta celebración de la identidad latinoamericana, consolidando una imagen de unidad entre algunos de los representantes más exitosos del cine mexicano contemporáneo.

Serpentine Summer Party 2026. (Photo by Darren Gerrish/WireImage for Serpentine) / Darren Gerrish Ampliar

Arte, moda y celebridades

La Serpentine Summer Party reunió a numerosas figuras del entretenimiento, la moda y las artes visuales. Entre los asistentes destacaron actores como Michael B. Jordan, Sienna Miller, Jeff Goldblum y Rosie Huntington-Whiteley, quienes recorrieron el pabellón y las exposiciones vigentes de las galerías.

La gastronomía de la noche también estuvo inspirada en México. Los invitados disfrutaron de platillos como tamales, elotes preparados al estilo mexicano y postres elaborados con chocolates de Casa Bosques, acompañados por sorbetes de jamaica, mango y guayaba.

La presencia de Salma Hayek llamó particularmente la atención debido a que acudió acompañada de su hija Valentina Paloma Pinault, de 18 años, en una de las escasas apariciones públicas que realizan juntas. Madre e hija posaron para las cámaras con atuendos coordinados y compartieron algunos momentos durante la velada.

TE PUEDE INTERESAR: House of the Dragon: Fechas exactas para ver cada capítulo de la nueva temporada

Un escaparate internacional para México

Más allá del glamour y las fotografías, la edición 2026 de la Serpentine Summer Party dejó ver el peso que han adquirido los creadores mexicanos dentro de las industrias culturales globales. La participación de Hayek, Cuarón e Iñárritu como anfitriones no sólo confirmó su influencia internacional, sino que convirtió la celebración en una plataforma para mostrar que el arte, el cine y la arquitectura de México continúan encontrando espacios privilegiados en algunos de los escenarios más importantes del mundo.