“La Odisea” zarpa hacia la Cineteca Nacional: así podrás ver la nueva película de Christopher Nolan en 35 mm

La Cineteca se suma al fenómeno de Nolan

La llegada de La Odisea, la nueva superproducción de Christopher Nolan, no solo ha generado expectativa entre quienes esperan verla en las grandes cadenas de cine. La Cineteca Nacional confirmó que también integrará la cinta a su cartelera, ofreciendo una alternativa para quienes buscan disfrutar del séptimo arte en un entorno dedicado a la preservación y difusión cinematográfica.

La película, inspirada en el poema épico de Homero, podrá verse a partir del 16 de julio en las tres sedes de la Cineteca: Xoco, Chapultepec y Cineteca Nacional de las Artes. La noticia ha sido especialmente celebrada por los cinéfilos, ya que una de las sedes contará con una exhibición poco común en la actualidad.

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Funciones en 35 mm, un homenaje al cine clásico

Uno de los mayores atractivos será la proyección en formato de 35 milímetros, disponible exclusivamente en la sede de Xoco. Aunque La Odisea fue filmada completamente con cámaras IMAX, la exhibición en película fotográfica representa una experiencia distinta que muchos aficionados consideran más cercana a la esencia tradicional del cine.

Las funciones en 35 mm son cada vez menos frecuentes debido al predominio de la proyección digital, por lo que esta iniciativa convierte a la Cineteca Nacional en uno de los pocos espacios del país donde será posible apreciar la cinta bajo este formato. Mientras tanto, las sedes de Chapultepec y de las Artes presentarán la película en formato digital.

Mx - Cast de "La Odisea". (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Universal Pictures) / Kevin Mazur Ampliar

¿Cuánto costarán los boletos?

Los precios para disfrutar de La Odisea serán los habituales de la Cineteca Nacional y aplicarán en cualquiera de sus sedes.

La entrada general tendrá un costo de 70 pesos, mientras que estudiantes, personas menores de 25 años y adultos mayores podrán acceder con un boleto de 50 pesos. Esta diferencia de precio convierte a la Cineteca en una de las opciones más accesibles para disfrutar uno de los estrenos cinematográficos más esperados del año.

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Horarios por confirmar

Aunque la película comenzará sus funciones desde el 16 de julio, la institución informó que la programación específica de horarios se dará a conocer a través de su cartelera oficial y sus canales digitales.

Como ocurre cada semana, la cartelera puede actualizarse conforme avance el estreno, por lo que se recomienda a los asistentes consultar previamente las funciones disponibles antes de acudir a cualquiera de las sedes.

Mx - Cineteca Nacional. / Gregory Rodriguez Ampliar

Una experiencia para los amantes del séptimo arte

Con esta decisión, la Cineteca Nacional busca acercar a su público una de las producciones más comentadas de 2026 sin perder su vocación de ofrecer experiencias cinematográficas distintas a las de los complejos comerciales.

La posibilidad de ver La Odisea en 35 mm convierte el estreno en un acontecimiento especial para coleccionistas, estudiantes de cine y espectadores que desean experimentar la película desde una perspectiva más cercana a la tradición cinematográfica. Para muchos seguidores de Christopher Nolan, reconocido por su defensa de los formatos analógicos y de gran formato, esta exhibición representa una oportunidad única para disfrutar una de las cintas más ambiciosas de su carrera tal como fue concebida para la gran pantalla.