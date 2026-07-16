Las 3 series de HBO Max que dominan el Top 10 en México y son ideales para maratonear este fin de semana

Si eres de esas personas que prefieren ver alguna peli o serie en lugar de salir pero no sabes qué ver, no te preocupes porque te dejamos las 3 series de HBO Max que dominan en México y son ideales para echarte un maratón de fin de semana. Pero aquí no lo decimos nosotros sino el sitio especializado en entretenimiento, Flixpatrol, que da el ranking oficial de los contenidos que van reinando en todo el mundo.

¿Qué series son las más vistas en México en HBO Max?

Como ya mencionamos, el sitio especializado Flixpatrol, da a conocer todos los días el ranking de películas y series que se encuentran en el top 10 de los más vistos. Es por eso, que en esta ocasión es el turno de HBO Max, en donde puede verse desde documentales hasta series y películas de comedia, por lo que las series más vistas de HBO Max en México son:

House of the Dragon

Rick and Morty

Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness

Así que si te han recomendado alguna de estas series, hazles caso.

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¿De qué tratan las 3 series más vistas en México en HBO Max?

Para no spoilear el contenido de cada una de ellas y te animes a verla, te contamos un poco sobre estas series.

Serie no. 3: Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness

Éste es un documental que sigue la vida del comediante estadounidense Larry David, creador y protagonista de la exitosa serie Curb Your Enthusiasm. Y a lo largo del documental se explora cómo el comediante construyó una carrera haciendo humor a partir de las situaciones más incómodas y cotidianas.

Serie no. 2: Rick and Morty

Es una serie de animación de ciencia ficción y comedia que sigue las aventuras de Rick Sánchez, un científico brillante, excéntrico y bastante caótico y su nieto Morty Smith, un adolescente tímido que termina acompañándolo en viajes por el espacio, el tiempo y universos paralelos.

Sin embargo, más allá de la acción y el humor, la serie también aborda temas como la familia, la existencia, el libre albedrío y las consecuencias de las decisiones, toco con un estilo irreverente y lleno de sátira.

Serie no. 1: House of the Dragon

La serie que no ha bajado su nivel en casi 10 años, precuela de Game of Thrones, House of the Dragon sigue el reinado de la familia Targaryen y cómo es que su descendencia perdió el poder debido a conflictos políticos, sociales y monárquicos. Pero eso no es lo mejor, sino que lo que atrapa son los grandes efectos especiales de sus dragones, aunque su ambiente estilo medieval en un mundo de fantasía, no se aleja tanto de la realidad.

Así que ya te la sabes, puedes disfrutar de estas 3 series en la comodidad de tu hogar y no podrás despegarte ni por un segundo.