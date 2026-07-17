Imperdibles de la Semana | Los eventos que no te puedes perder en la CDMX este fin de semana

Entre flores, música y tradición en San Ángel

El fin de semana comienza con uno de los eventos culturales más representativos del sur de la capital: la Feria de las Flores 2026, una celebración con más de 160 años de historia que transforma las calles de San Ángel en un recorrido lleno de arreglos florales, artesanías, gastronomía, conciertos y actividades culturales.

La feria se lleva a cabo del 11 al 19 de julio, por lo que este fin de semana será uno de los momentos ideales para recorrer sus diferentes sedes y disfrutar del ambiente familiar que caracteriza esta tradición.

Costo: Entrada gratuita.

Lugar: Diversas sedes de San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

Ubicación: Parque La Bombilla y calles del Centro Histórico de San Ángel.

Horario y fecha: Del 11 al 19 de julio de 2026; las actividades comienzan desde las 10:00 horas y se extienden hasta la noche, dependiendo de cada evento.

Mx - Festival de flores / Rashad Mehdiyev / 500px Ampliar

El Ballet Folklórico de México vuelve al Castillo de Chapultepec

Una de las experiencias imperdibles para quienes disfrutan de la cultura mexicana es el espectáculo del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, que reúne algunos de los bailes tradicionales más representativos del país en un escenario histórico.

Las funciones ofrecen un recorrido por la riqueza musical y dancística de distintas regiones de México, con un despliegue de vestuarios, coreografías y música en vivo.

Costo: Desde $350 pesos, dependiendo de la zona.

Lugar: Palacio de Bellas Artes.

Ubicación: Av. Juárez S/N , Centro (Área 5), Cuauhtémoc, C.P. 06050, Ciudad de México.

Horario y fecha: Domingo 19 de julio de 2026, a las 18:00 horas.

Mx - Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández Ampliar

Música clásica para cerrar el sábado

Quienes prefieran una actividad más tranquila podrán asistir al Recital de voz y piano, un concierto que reúne interpretaciones de música de cámara y piezas clásicas en un ambiente íntimo.

La presentación forma parte de la programación cultural de la ciudad y representa una excelente opción para disfrutar una tarde diferente sin costo.

Costo: Entrada gratuita.

Lugar: Museo de Arte de la SHCP.

Ubicación: Moneda 4 , Centro (Área 2), Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.

Horario y fecha: Sábado 18 de julio de 2026, a las 12:00 horas.

Mx - Recital de voz y piano / Iuliia Burmistrova Ampliar

Diversión para todas las edades con Big Bounce México

Si la idea es salir en familia o con amigos, Big Bounce México ofrece una experiencia completamente distinta. Se trata del castillo inflable más grande del mundo, acompañado por circuitos de obstáculos, zonas temáticas, música y actividades interactivas para niños y adultos.

Cada sesión tiene una duración aproximada de tres horas y está dividida por edades para garantizar una experiencia segura.

Costo: Desde 449 pesos por persona.

Lugar: Museo Nacional de Energía y Tecnología - MUNET.

Ubicación: Av. de los compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Sección, Miguel Hidalgo.

Horario y fecha: Disponible hasta el 2 de agosto. Horarios de 9:00 horas a 12:30 horas y 13:00 horas a 16:30 horas.

Mx - The Big Bounce México / Roc Canals Ampliar

Vive la velocidad con la Formula 1 Experience

Los aficionados al automovilismo tienen una cita con la Formula 1 Experience, una exposición inmersiva que recorre la historia de la máxima categoría del automovilismo a través de monoplazas históricos, simuladores, piezas originales, experiencias interactivas y contenido audiovisual que acerca a los visitantes al mundo de la Fórmula 1.

La muestra está pensada tanto para fanáticos del deporte motor como para quienes desean conocer de cerca cómo funciona un equipo de F1, la evolución tecnológica de los autos y algunos de los momentos más emblemáticos del campeonato.

Costo: Desde $295 pesos (varía según el tipo de boleto).

Lugar: Plaza Punta Museo.

Ubicación: Avenida División del Norte. 3572, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán, 04610, CDMX.

Horario y fecha: Disponible durante julio de 2026; viernes, sábado y domingo de 10:00 a 19:00 horas (último acceso sujeto a disponibilidad).

Mx - Formula 1 The Exhibition. (Photo by Kierra Thorn/Getty Images for Bursty) / Kierra Thorn Ampliar

Este fin de semana la Ciudad de México demuestra, una vez más, la diversidad de su oferta cultural y recreativa. Ya sea disfrutando de una tradición centenaria entre flores, escuchando música clásica, admirando el talento del Ballet Folklórico, saltando en una atracción inflable o planeando uno de los eventos deportivos más esperados del año, hay opciones para todos los intereses y presupuestos sin salir de la capital.

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