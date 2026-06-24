Paty Cantú acompañará a Sam Smith en sus cuatro conciertos en la CDMX

Una invitada especial para la residencia de Sam Smith

La residencia que el cantante británico ofrecerá en la capital mexicana ya tiene telonera confirmada. Paty Cantú será la encargada de inaugurar el ambiente en cada una de las cuatro presentaciones que Sam Smith realizará en el Auditorio Nacional los próximos 17, 18, 20 y 21 de agosto.

La noticia fue dada a conocer este martes y provocó entusiasmo entre los seguidores de ambos artistas, quienes celebraron la unión de dos figuras del pop contemporáneo con estilos distintos, pero reconocidos por la carga emocional de sus interpretaciones. La participación de Cantú permitirá que el público disfrute de un repertorio que incluye algunos de los temas más representativos de su trayectoria antes de la aparición del cantante británico.

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Un momento importante en la carrera de Paty Cantú

Para la intérprete tapatía, esta invitación representa una nueva oportunidad de conectar con audiencias internacionales y consolidar el momento que atraviesa en su carrera. En los últimos años, Paty Cantú ha mantenido una presencia constante en escenarios nacionales, además de impulsar nueva música y proyectos en vivo.

Su participación en la residencia de Sam Smith también supone regresar al escenario del Auditorio Nacional, recinto donde ha ofrecido conciertos propios y que ahora la recibirá como artista invitada en una serie de presentaciones que prometen ser íntimas y cercanas con el público.

Paty Cantú. (Photo by Luis Gutierrez/ Norte Photo/Getty Images)´y / Norte Photo Ampliar

Sam Smith prepara una experiencia íntima en México

Bajo el nombre To Be Free: Mexico City, Sam Smith diseñó una residencia especial para sus seguidores mexicanos. El espectáculo busca alejarse de las grandes producciones que caracterizaron giras anteriores y apostar por una propuesta más personal, centrada en la voz, la emoción y la conexión directa con los asistentes.

El artista ha expresado en diversas ocasiones el cariño que siente por México y ha señalado que es uno de sus lugares favoritos para presentarse. Su regreso ocurre después de haber visitado el país en festivales y conciertos recientes, donde consiguió localidades agotadas y una respuesta positiva del público.

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Con Paty Cantú como encargada de abrir cada noche, la residencia de Sam Smith suma un ingrediente adicional para los asistentes, quienes podrán disfrutar de una combinación de talento nacional e internacional en una de las series de conciertos más esperadas del verano en la Ciudad de México.