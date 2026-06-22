House of the Dragon: Fechas exactas para ver cada capítulo de la nueva temporada

La fiebre por el universo de Game of Thrones sigue más vivo que nunca. Claramente, las miradas están puestas en House of the Dragon, la serie de HBO que ha logrado mantener el trono del streaming desde el pasado domingo 21 de junio cuando se estrenó la tercera temporada. Así que, sigue leyendo por si eres un o una fan de hueso colorado para saber cuándo se estrenarán todos los capítulos de la nueva temporada.

¿Cuándo son las fechas oficiales para el estreno de cada capítulo de House of the Dragon?

La tercera temporada de House of the Dragon ya inició y ahora más que nunca, se revive la tan esperada batalla entre el ejército rojo y verde. Y es que pasaron un par de años, dejando a miles de fans con un final inesperado y muchas cosas inconclusas. Sin embargo, afortunadamente, este 21 de junio de 2026 ha llegado la tercera temporada de House of the Dragon.

Y HBO también sabe que es importante para sus fans saber cada cuánto se van a estrenar los capítulos y aunque, sigan manteniendo el formato de estreno cada domingo, te dejamos las fechas exactas para que no se te pierda nada:

Episodio 1: 21 de junio

Episodio 2: 28 de junio

Episodio 3: 5 de julio

Episodio 4: 12 de julio

Episodio 5: 19 de julio

Episodio 6: 26 de julio

Episodio 7: 2 de agosto

Episodio 8: 9 de agosto

En el horario de México, cada capítulo se puede ver en la plataforma antes mencionada en punto de las 7PM.

¿Por qué el estreno de House of the Dragon revive las grandes expectativas?

House of the Dragon se ha consolidado como una de las apuestas más fuertes del universo de Westeros. Su mezcla de política, dragones y traiciones ha logrado mantener el interés de millones de espectadores en todo el mundo.

Aunado a ello, el regreso de la serie llega en un momento donde el público está cada vez más enganchado a las narrativas largas, con capítulos que se analizan casi como si fueran películas independientes.

¿Qué personajes van a regresar para la temporada 3 de House of the Dragon?

Hasta el momento del primer capítulo y estreno de House of the Dragon, hemos visto el regreso de Rhaenyra, Alicent, Aemond, Aegon II, Jacaerys, Helaena, Corlys,, Ser Criston Cole, Jason Lannister, Larys Strong como principales.

Esto demuestra que el universo y la guerra entre los verdes y rojos, puede llegar a ser más grande de lo que parece. Así que prepárate para seguir de cerca un nuevo capítulo de House of the Dragon cada semana.