Estados Unidos vs Turquía EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

Estados Unidos y Turquía se enfrentan este jueves 25 de junio en la última jornada del Grupo D del Mundial 2026. La selección estadounidense ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final y busca quedarse con el liderato del sector, mientras que los turcos llegan eliminados y sin posibilidades de avanzar.

Selección Estados Unidos / Doug Zimmerman/ISI Photos Ampliar

Estados Unidos llega con la tranquilidad de tener el boleto asegurado, pero aún tiene trabajo por hacer para cerrar la fase de grupos en la cima.

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¿Cómo llega Estados Unidos al partido contra Turquía?

La selección dirigida por Mauricio Pochettino ha cumplido con las expectativas en casa. Dos victorias en dos partidos, ante Paraguay el resultado fue 4-1 y ante Australia 2-0, estos marcadores le permitieron asegurar su presencia en los dieciseisavos de final antes de la última jornada.

Además de los resultados, el funcionamiento colectivo ha dejado buenas sensaciones. Estados Unidos ha mostrado orden defensivo, intensidad en la presión y variantes ofensivas suficientes para competir ante cualquier rival del grupo.

Uno de los nombres a seguir es Christian Pulisic, quien continúa siendo la principal referencia ofensiva del equipo. Junto a futbolistas como Weston McKennie, Tyler Adams y Folarin Balogun, forma una base sólida que combina experiencia internacional y talento.

Pochettino destacó tras el último encuentro la importancia de contar con una plantilla profunda para aspirar a objetivos mayores dentro del torneo. Con la clasificación asegurada, el estratega argentino podría administrar cargas físicas sin perder competitividad.

Selección Turquía / Richard Heathcote Ampliar

¿Cómo llega Turquía a la última jornada del Grupo D?

La realidad turca es completamente distinta. Considerada una selección capaz de competir por un lugar en la siguiente ronda, Turquía terminó convirtiéndose en una de las decepciones de la fase de grupos. Dos derrotas consecutivas, ante Australia y Paraguay dejaron al conjunto dirigido por Vincenzo Montella sin posibilidades matemáticas de avanzar.

El equipo ha tenido problemas tanto en defensa como en ataque, mostrando poca contundencia frente al arco rival y dificultades para sostener resultados durante los partidos. A pesar de la eliminación, Turquía cuenta con futbolistas de calidad como Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler y Orkun Kökçü, quienes buscarán cerrar el torneo con una actuación positiva que ayude a recuperar algo de confianza.

Montella reconoció que la experiencia mundialista ha sido un golpe duro, pero también considera que puede servir como aprendizaje para el futuro de la selección.

Posibles alineaciones de Estados Unidos vs Turquía

Alineación probable de Estados Unidos

Formación: 4-3-3

Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Malik Tillman, Weston McKennie; Sergiño Dest, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Alineación probable de Turquía

Formación: 4-2-3-1

Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek; Arda Güler, Orkun Kökçü, Baris Yilmaz; Deniz Gül.

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Lo que sigue para Estados Unidos y Turquía

Estados Unidos intentará asegurar el liderato del Grupo D para llegar a los dieciseisavos de final con un camino potencialmente más favorable. Una victoria reforzaría además la confianza de un equipo que sueña con hacer historia como anfitrión del Mundial 2026.

Para Turquía, el objetivo será evitar cerrar su participación sin puntos y ofrecer una actuación que permita rescatar aspectos positivos de una Copa del Mundo que estuvo lejos de las expectativas generadas antes del torneo.

Estados Unidos vs Turquía DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER