México hizo historia y triunfó ante República Checa en el Estadio Ciudad de México

En una noche completamente histórica, la selección mexicana consiguió el pase a la siguiente ronda de la Copa del Mundo después de golear 3 por 0 a Chequia en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Guillermo Ochoa México Mundial 2026 / Hector Vivas - FIFA Ampliar

El Tricolor no solo festejó los goles que cayeron hasta el segundo tiempo, sino también la clasificación con paso Perfecto en la fase de grupos por primera vez en la historia de las justas mundialistas.

El autor del primer tanto fue Mateo Chávez. El canterano de las Chivas corrió toda la cancha y definió con un disparo colocado para abrir el marcador.

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A partir de esa anotación, la selección de Chequia se fue con todo al frente y México simplemente aprovechó los espacios. Gilberto Mora le filtró un pase a Jorge Sánchez y después de una serie de rebotes, la pelota le quedó a Julián Quiñones para poner el 2 a 0 en la pizarra.

Ya en la recta final del partido, Álvaro Fidalgo redondeó la goleada con un soberbio disparo que se metió en el ángulo de la portería checa. Por si esto fuera poco, para redondear la noche perfecta, Guillermo Ochoa entró de cambio y recibió un merecido homenaje con un estadio repleto que coreó su nombre en su partido de despedida.

Fue así como México cerró una fase de grupos de forma invicta y ya se prepara para la próxima ronda que se disputará el 30 de junio en la cancha del estadio Azteca.