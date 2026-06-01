El gol más rápido en la historia de los Mundiales: quién lo hizo, cuánto tardó y por qué sigue siendo recordado

Cuando se habla de récords imposibles en la Copa Mundial de la FIFA, hay uno que sigue sorprendiendo más de dos décadas después: el gol más rápido en la historia del torneo. El autor fue Hakan Şükür, delantero de Turquía, quien marcó apenas a los 11 segundos en el partido por el tercer lugar contra Corea del Sur en el Mundial de 2002.

Hakan Sukur el nueve de Turquía / Neal Simpson - EMPICS Ampliar

FIFA incluso precisa que el reloj se detuvo en 10.8 segundos, una cifra que convirtió aquella jugada en una marca histórica que nadie ha podido romper hasta ahora.

Así fue el tanto que dejó huella en la historia de los Mundiales

La anotación llegó en un contexto muy particular. Turquía y Corea del Sur disputaban el duelo por el tercer puesto en Corea/Japón 2002, cuando Şükür aprovechó un error defensivo desde el arranque y definió para poner el 1-0 casi de inmediato.

Hakan Sukur vs Corea del Sur 2002 / Ben Radford Ampliar

Sin duda ese momento debe ser recordado como uno de los más icónicos de la historia de la competencia, no solo por la rapidez del gol, sino porque terminó siendo decisivo en una victoria turca por 3-2, resultado con el que Turquía firmó el mejor Mundial de su historia al quedarse con el tercer lugar.

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El récord rompió una marca que había durado 40 años

El tanto de Şükür no solo fue espectacular: también derribó una marca que parecía muy difícil de mover. El récord anterior pertenecía a Václav Mašek, de Checoslovaquia, quien había anotado a los 15 segundos contra México en el Mundial de 1962.

Václav Mašek jugador histórico Mundiales Ampliar

Es decir, el gol del atacante turco no superó una marca reciente, sino una que había sobrevivido durante 40 años antes de caer en Daegu. Ese detalle ayuda a entender por qué su nombre quedó grabado para siempre en los libros del torneo.

Un récord que sobrevive en la era de los Mundiales gigantes

La propia FIFA sigue destacando el gol de Şükür en sus repasos históricos rumbo a México, Estados Unidos y Canadá 2026, lo que confirma que el registro sigue vigente a pesar del crecimiento del torneo y de las nuevas ediciones.

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En un Mundial donde pasan tantas cosas inolvidables, meter un gol antes de que el partido realmente empiece a tomar forma es una rareza absoluta. Por eso, cada vez que se pregunta cuál ha sido el gol más rápido en la historia del Mundial y quién lo hizo, la respuesta sigue siendo la misma: Hakan Şükür, 11 segundos, Turquía vs Corea del Sur, Mundial 2002. Y sí, es una marca que será difícil de romper.