Japón vs Suecia EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

En uno de los duelos más atractivos de la última fecha del Mundial 2026, Japón y Suecia se enfrentan en un partido con implicaciones donde incluso pueden terminar como líderes de su grupo. Los japoneses cuentan con 4 puntos, mientras que los suecos tienen una unidad menos, por lo que los obligados a ganar son los dirigidos por Graham Potter.

Japón en Monterrey / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Después de ganar 4 por 0 en Monterrey, los nipones buscarán seguir invictos por tres juegos consecutivos, empataron 2-2 ante Países Bajos, lograron igualar el marcador en dos ocasiones después de encontrarse abajo en ambas mitades. En el partido contra Túnez, dominaron el encuentro de principio a fin, marcando en el minuto 4, 31, 69 y 83.

Los suecos igual golearon a Túnez, 5 por 1, aunque ese mismo resultado se vio invertido en el partido contra Países Bajos, por lo que son de los mejores ataques en el Mundial, pero también son de las peores defensas. Alexander Isak y Viktor Gyökeres apenas tienen una anotación cada uno, su máximo anotador es Yasin Ayari con dos goles.

Suecia vs Países Bajos / DeFodi Images Ampliar

Posibles alineaciones de Japón y Suecia

Japón

Los dirigidos por Hajime Moriyasu tienen en sus manos la clasificación a la siguiente ronda y al igual que contra Países Bajos, su estrategia será salir a contragolpe para hacer daño a su rival.

Alineación probable (3-4-2-1):

Zion Suzuki; Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito; Keito Nakamura, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ritsu Doan; Ao Tanaka, Junya Ito, Ayase Ueda.

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Suecia

Los dirigidos por Graham Potter con la obligación de ganar, tendrán que encontrar el mismo funcionamiento del primer juego para repetirlo contra Japón.

Alineación probable (3-1-4-2):

Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelof; Jesper Karlström, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Alexander Bernhardsson, Gabriel Gudmundsson; Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

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