FIFA mantiene su postura sobre las pausas de hidratación en el Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, volvió a respaldar las pausas obligatorias de hidratación implementadas en el Mundial 2026 y aseguró que la medida responde exclusivamente a motivos deportivos y de salud. El dirigente realizó las declaraciones durante una entrevista en Nueva York, en medio del debate que han generado las interrupciones en los partidos del torneo.

Bosnia y Herzegovina / Alex Livesey - FIFA Ampliar

¿Por qué hay pausas de hidratación en el Mundial 2026?

Las pausas de hidratación fueron introducidas por la FIFA como una medida preventiva ante las altas temperaturas registradas en varias sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

España pausa de hidratación Mundial 2026 Ampliar

Infantino explicó que el principal objetivo es proteger a los futbolistas durante una competencia que exige un importante desgaste físico. “El motivo por el que hay estas pausas es claramente el calor”, señaló el presidente del organismo.

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Además, recordó que los equipos pueden disputar hasta ocho partidos en un periodo de 39 días, por lo que considera fundamental ofrecer momentos de recuperación durante los encuentros.

¿Qué críticas han recibido las pausas de hidratación?

Desde el inicio del torneo, varios aficionados, analistas y entrenadores han cuestionado la medida por considerar que interrumpe el ritmo natural de los partidos.

Pausa de hidratación de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Ampliar

Las pausas suelen realizarse a mitad de cada tiempo y tienen una duración cercana a los tres minutos. Durante ese lapso, los jugadores se hidratan mientras los cuerpos técnicos aprovechan para realizar ajustes tácticos.

Para algunos sectores del fútbol, estas interrupciones modifican la dinámica de los encuentros y ofrecen oportunidades adicionales de corrección estratégica que normalmente no existirían durante el juego.

Infantino explica por qué las pausas son obligatorias para todos

Uno de los principales argumentos de la FIFA es garantizar igualdad de condiciones entre todas las selecciones participantes.

Gianni Infantino / DeFodi Images Ampliar

Infantino explicó que aplicar las pausas únicamente en partidos con temperaturas extremas podría generar ventajas competitivas para algunos equipos y entrenadores.

“Es muy difícil aceptar que un entrenador tenga la posibilidad de influenciar un partido corrigiendo algo porque hace calor y en otro donde hace un poco menos calor no tenga la misma oportunidad”, declaró.

Por esa razón, la FIFA decidió establecer las pausas de manera uniforme en todos los encuentros del Mundial 2026.

¿La FIFA obtiene beneficios económicos por las pausas?

Otra de las discusiones surgidas durante el torneo tiene relación con un supuesto beneficio comercial derivado de las interrupciones. Ante estas versiones, Infantino negó que exista algún interés económico detrás de la medida y aseguró que la FIFA no recibe ingresos adicionales por los descansos.

Gianni Infantino / Antonio Torres - FIFA Ampliar

“La FIFA no gana absolutamente nada con esto. Todos los contratos ya estaban firmados antes, con lo que no es una cuestión económica, para nosotros es una cuestión puramente deportiva”, afirmó.

El presidente del organismo recordó además que este tipo de pausas ya se han utilizado en otras competencias internacionales sin generar controversias similares.

El balance de la FIFA sobre el Mundial 2026

Más allá de la polémica por las pausas, Infantino destacó el ambiente que se vive en las distintas ciudades anfitrionas y elogió la respuesta de los aficionados.

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El dirigente resaltó la tradición futbolística de sedes como Ciudad de México, que alberga una Copa del Mundo por tercera ocasión, así como el entusiasmo mostrado en nuevas plazas que reciben el torneo por primera vez.

Según la FIFA, el desarrollo del campeonato y la respuesta del público han sido positivos en las tres naciones organizadoras.

¿Qué sigue para las pausas de hidratación?

La FIFA continuará evaluando el impacto deportivo y físico de las pausas de hidratación una vez concluya el Mundial 2026. Los resultados del análisis serán clave para determinar si la medida se mantiene en futuras Copas del Mundo y otros torneos organizados por el organismo.

Mientras tanto, el debate seguirá abierto entre quienes consideran que ayudan a proteger a los jugadores y quienes creen que alteran el ritmo tradicional del fútbol.