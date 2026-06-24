Túnez vs Países Bajos EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

Túnez enfrenta a Países Bajos este jueves 25 de junio en la última jornada del Grupo F del Mundial 2026. Mientras los tunecinos ya están eliminados y buscan despedirse con dignidad, la Orange quiere cerrar fuerte la fase de grupos y confirmar su candidatura al título.

Selección Túnez / Icon Sport Ampliar

La jornada será clave para definir las posiciones finales del grupo, aunque Túnez ya no tiene posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final.

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¿Cómo llega Túnez al partido contra Países Bajos?

La participación de Túnez en el Mundial 2026 ha sido una de las más decepcionantes entre las selecciones africanas.

El conjunto tunecino perdió sus dos primeros encuentros ante Suecia y Japón y recibió goleadas que terminaron por sepultar cualquier aspiración de clasificación. Los malos resultados provocaron movimientos internos importantes, incluyendo la salida de su entrenador durante el torneo.

Sin embargo, el cambio en el banquillo no modificó el rumbo del equipo. La falta de contundencia ofensiva y los problemas defensivos han sido constantes en una selección que ahora solo busca despedirse de manera decorosa de la Copa del Mundo.

Jugadores como Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri y Montassar Talbi tendrán la responsabilidad de competir ante una de las selecciones más fuertes del certamen y evitar una nueva derrota contundente.

¿Cómo llega Países Bajos a la última jornada del Grupo F?

La historia es completamente distinta para Países Bajos. Después de un debut ante Japón que dejó algunas dudas al empatar 2-2, la Orange reaccionó con autoridad en su segundo compromiso y firmó una de las exhibiciones más convincentes de la fase de grupos dejando un marcador 5-1 ante Suecia.

Esta goleada confirmó el potencial ofensivo del equipo dirigido por Ronald Koeman. Brian Brobbey fue una de las figuras con un doblete, mientras Cody Gakpo y Crysencio Summerville también aparecieron en el marcador para mostrar la profundidad del ataque neerlandés. Koeman destacó tras el encuentro que la victoria ayudó a recuperar confianza y tranquilidad dentro del grupo, algo fundamental antes de iniciar la fase de eliminación directa.

Con futbolistas experimentados como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong y Denzel Dumfries, además del talento joven que ha mostrado el equipo, Países Bajos luce como uno de los candidatos a pelear por las últimas instancias del Mundial.

Selección Países Bajos / Molly Darlington Ampliar

Posibles alineaciones de Túnez vs Países Bajos

Alineación probable de Túnez

Formación: 4-2-3-1

Mouhib Chamakh; Yan Valery, Omar Rekik, Montassar Talbi, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Rani Khedira; Anis Slimane, Hannibal Mejbri, Mohamed Amine Ben Hmida; Elias Saad.

Alineación probable de Países Bajos

Formación: 4-3-3

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch; Donyell Malen, Crysencio Summerville y Cody Gakpo.

Lo que sigue para Túnez y Países Bajos

Para Túnez, este partido representa la última oportunidad de dejar una mejor imágen antes de despedirse del Mundial 2026. Aunque ya está eliminado, sumar puntos ante una potencia europea sería un cierre digno para su participación.

Países Bajos, en cambio, busca terminar la fase de grupos con una nueva victoria y llegar con impulso a los dieciseisavos de final. La Orange sabe que los partidos de eliminación directa exigen máxima concentración y quiere mantener el nivel mostrado en su presentación más reciente para seguir soñando con el título mundial.

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Túnez vs Países Bajos DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER