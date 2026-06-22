Posibles rivales de la Selección Mexicana para los dieciseisavos de final en el Mundial 2026

México está a la espera de conocer a su rival en los dieciseisavos de final, antes deberá enfrentar a República Checa, selección que todavía tiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, ante el empate ante Sudáfrica, se mantienen en la pelea por una de las ocho clasificaciones como mejor tercero.

Luis Romo y Erik Lira / Manuel Velasquez - FIFA Ampliar

En la tabla del mejor tercer puesto, Suecia se encuentra en primer lugar con tres puntos, después de haber anotado seis goles en dos encuentros, las otras dos selecciones que tienen tres unidades, son Escocia y Paraguay. Con el empate ante Uruguay, Cabo Verde se sumó a Bélgica como las selecciones que suman dos puntos en sus primeros dos encuentros, en la sexta posición, con un partido apenas, aparece Portugal, que jugará el martes 23 de junio ante Uzbekistán a las 11:00 de la mañana. Los checos y Ecuador cierran la tabla con el séptimo y octavo lugar respectivamente.

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¿Quiénes son los posibles rivales de México para los dieciseisavos de final?

Los dirigidos por Javier Aguirre jugarán ante el tercer puesto de cinco posibles grupos; C, E, F, H, I. En el Grupo C, Escocia se encuentra abajo de Brasil y Marruecos, ambas selecciones cuentan con cuatro unidades, mientras que en el Grupo E, una de las decepciones por lo mostrado en las clasificatorias en Conmebol, Ecuador que después de dos encuentros, no ha anotado, pero por diferencia de goles, está arriba de Curazao, en el Grupo de Países Bajos y Japón.

Por su parte, Suecia se mantiene con tres puntos, aunque tras la goleada recibida después del juego ante los neerlandeses, tienen una diferencia de 0 goles, otra posible selección, estaría entre Uruguay y Cabo Verde, ambas escuadras con dos empates en dos partidos y por último, en el Grupo I, Senegal se mantiene con el tercer puesto tras la derrota ante Francia. El encuentro de dieciseisavos de final de la Selección Mexicana se jugará en la capital del país el martes 30 de junio a las 19:00.

Estadio Ciudad de Mexico / VCG Ampliar

El medio BBC mediante un simulador, a día 22 de junio, predice que México se enfrentará a Cabo Verde, mientras que en la otra llave, Inglaterra y Portugal se verían las caras en Atlanta por el pase a octavos, por lo que de ganar el cuarto partido, la Selección Mexicana recibiría otra vez en el Estadio Ciudad de México a los ingleses o a los lusitanos, por lo que Cristiano Ronaldo tras ausentarse en el encuentro amistoso en marzo por lesión, por fin estaría jugando en suelo azteca o por el contrario, los dirigidos por Thomas Tuchel disputarían su cuarto duelo de la Copa del Mundo en México.

¿Qué selecciones ya están clasificadas a la siguiente ronda?

Las únicas selecciones que ya tienen su boleto asegurado a la siguiente ronda son México, Estados Unidos y Alemania. Las escuadras que ya están eliminadas son Haití, Turquía y Túnez. Canadá y Suiza prácticamente están clasificadas, aunque disputarán el partido por el primer lugar del Grupo B el miércoles 24 de junio en Vancouver.

Brasil se juega el primer lugar ante Escocia, mientras que Marruecos la lleva fácil, se medirá ante la Selección Haitiana. Ecuador se jugará la vida ante Alemania, al igual que Uruguay contra España. Japón y Suecia buscarán el segundo lugar del Grupo F, mientras que Países Bajos con una victoria, jugará en Monterrey su encuentro de dieciseisavos de final.