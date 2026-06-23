Cristiano Ronaldo hace historia y marca en seis Copas del Mundo distintas

Cristiano Ronaldo escribió una nueva página en la historia del fútbol internacional tras convertirse en el primer jugador que consigue anotar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo. El delantero portugués logró el registro este martes 23 de junio durante el encuentro entre Portugal y Uzbekistán correspondiente al Grupo K del Mundial 2026.

El gol llegó apenas al minuto seis del partido. Tras un centro enviado por João Cancelo desde el sector derecho, Ronaldo apareció dentro del área y definió con un disparo de pierna derecha para abrir el marcador. Después del tanto, el atacante celebró junto al banquillo portugués ante la respuesta de la afición presente en el estadio de Houston.

Ronaldo suma ya 10 goles en copas del mundo. / Wu Zhizhao Ampliar

El tanto también representó una respuesta deportiva tras el debut de Portugal ante República Democrática del Congo, encuentro que concluyó con empate 1-1 y en el que el capitán luso no logró marcar. En los días posteriores surgieron cuestionamientos sobre su influencia dentro del equipo debido a su discreta actuación inicial.

A sus 41 años, Ronaldo amplió una trayectoria mundialista que comenzó en Alemania 2006 y continuó con goles en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y ahora en la edición de 2026. Con este registro superó cualquier antecedente en la historia del torneo y quedó como el único futbolista con anotaciones en cada una de sus seis participaciones.

Cristiano Ronaldo jugó su primer mundial en el 2006. / Stuart Franklin Ampliar

El portugués comparte con Lionel Messi el récord de más Copas del Mundo disputadas entre jugadores varoniles, con seis apariciones cada uno.

Sin embargo, Ronaldo tomó ventaja en el apartado goleador por ediciones consecutivas, ya que el capitán argentino no logró marcar durante el Mundial de 2010.

Previo al encuentro, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, defendió públicamente el papel del delantero dentro del esquema nacional.

Messi y Ronaldo vivieron una rivalidad intensa durante muchos años en la liga española. / TF-Images Ampliar

El entrenador destacó su experiencia, capacidad para generar espacios ofensivos y liderazgo dentro del grupo, al considerar que continúa como una pieza relevante para las aspiraciones portuguesas en el torneo.