México vs República Checa EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

México y República Checa se enfrentan en el Estadio Ciudad de México en el último juego de la fase de grupos del Mundial 2026. La Selección Mexicana buscará cerrar con broche de oro con una victoria para terminar con por primera vez en la historia con 9 puntos.

Jugadores festejando / Hector Vivas - FIFA Ampliar

La Selección Checa aún tiene posibilidades de clasificar a los dieciseisavos de final, a pesar de perder en su debut ante Corea de Sur y empatar ante Sudáfrica en la fecha 2, los dirigidos por Miroslav Koubek de ganar, tendrían altas posibilidades de avanzar de ronda.

La portería azteca aún no ha recibido gol, es una de las cuatro selecciones que sigue con el arco en cero, mientras que República Checa apenas ha marcado una anotación en lo que va de la Copa del Mundo. Por el otro lado, México ha dejado dudas en el aficionado mexicano, después de haber dominado a Sudáfrica, contra Corea lucieron erráticos y con poca creación de juego de mitad para adelante. La buena noticia para Javier Aguirre es la reaparición de César Montes que no disputó el encuentro en Guadalajara por expulsión.

¿Qué necesita República Checa para clasificar?

Con un punto de seis posibles, tendrán que esperar al milagro de que Sudáfrica le gane a Corea para que no dependan de otros resultados y logren clasificar como segundo lugar. También existe la posibilidad de clasificar mediante un empate, ya que se encuentran en las mismas condiciones que Ecuador, Bosnia Herzegovina como los mejores terceros que cuentan con una unidad, pero por mejor diferencia de goles, están arriba de ambas selecciones.

República Checa celebrando / Quality Sport Images Ampliar

¿Contra quién iría México de ganar?

De momento, la Selección Mexicana se enfrentaría a Cabo Verde en los dieciseisavos de final en la capital del país, aunque el posible rival se va a definir conforme vayan acabando los encuentros de la fecha 3 del Mundial. Hay cinco posibles selecciones que pueden venir a la Ciudad de México de los Grupos C, E, F, H, I.

Edson Álvarez disputando el balón / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Posibles alineaciones de México y República Checa

México

Javier Aguirre con el primer lugar asegurado, puede hacer modificaciones al once inicial, según reportes, Guillermo Ochoa sería titular para que dispute su cuarto Mundial. También César Montes vuelve a estar en disposición después de la expulsión.

Alineación probable (4-3-3):

Guillermo Ochoa; Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Julian Quiñones y Raúl Jiménez.

República Checa

Miroslav Koubek cambió de alineación para el segundo partido ante Sudáfrica, mantiene su línea de tres en defensa, aunque pasó de cuatro mediocampistas a cinco, también cambio el parado a dos delanteros.

Alineación probable (3-5-2):

Matej Kovar; Robin Hranáč, Tomás Holeš, Ladislav Krejčí; Vladimir Coufal, Vladimir Darida, Lukáš Cerv, Michal Salidek, Alexandr Sojka; Adam Hložek, Patrik Schick.

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