Marina del Pilar: ¿Qué se escucha en los supuestos audios que la relacionan con Estados Unidos?

El nombre de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, volvió a ser el centro de la conversación luego de una supuesta filtración de un audio que la relaciona con Estados Unidos. Así que te contamos qué está pasando con la gobernadora y su polémica filtración de información.

¿Qué se escucha en los audios de Marina del Pilar que la relaciona con Estados Unidos?

El material supuestamente filtrado, ha generado controversia no solo por su contenido, sino por lo que se escucha. En es que en la grabación difundida, se escucha una conversación en la que se supone, participan intermediarios y la propia gobernadora, Marina del Pilar.

En esa conversación, se puede escuchar hablar sobre posibles acercamientos con autoridades estadounidenses. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que en el supuesto audio, se menciona la búsqueda de apoyo a través de “gestores” o intermediarios para facilitar contacto con instancias como el FBI o incluso, consulados en México, especialmente en Tijuana.

Asimismo, la propia Marina del Pilar habla sobre la necesidad de que cualquier proceso se lleve “a través de un abogado”, además de mencionar asesorías legales para entender su situación con autoridades de Estados Unidos. Por lo que miles de críticas le han llovido en los últimos días debido a esto, pero ojo, que esto puede interpretarse como una búsqueda de estrategias legales para atender posibles sanciones o revisiones relacionadas con si estatus migratorio.

¿Ha dicho algo Marina del Pilar sobre estos audios filtrados?

Marina del Pilar ha confirmado la existencia de ayuda por parte de asesores legales en EUA, sin embargo negó que existan “acuerdos bajo el agua” o negociaciones irregulares. Además, aseguró que se trata de gestiones legales realizadas de manera formal y con asesoría profesional.

El contenido ha provocado debate porque las relaciones con autoridades extranjeras, posibles gestiones legales y el uso de intermediarios, lo que abre la puerta a interpretaciones políticas y mediáticas. Aunado a ello, el hecho de que la propia gobernadora haya reconocido que tiene comunicación con la nación fronteriza del norte, hace que su foco se ponga en contra de ella misma.

Es importante mencionar que esta filtración se dió gracias al periodista Héctor de Mauleón.