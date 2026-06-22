El origen del pato Merlín: el fenómeno del Mundial 2026 que llegó a la mañanera de Sheinbaum

El pato Merlín, junto a su dueña y su familia, durante su aparición en la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum en la CDMX

El pato Merlín pasó de echarse un recorrido entre los festejos chilangos por la victoria de México sobre Sudáfrica a convertirse en todo un tema de propiedad intelectual. Luego de ser nombrado embajador oficial de la Ciudad de México por la FIFA para el Mundial de 2026, su dueña, Karla Ivette Gómez, anunció que hoy iniciará el proceso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para registrar la imagen del ave que ya se volvió famosa dentro y fuera del país.

Así lo reveló durante su participación en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde la propietaria aprovechó para reforzar la popularidad de Merlín, que para muchos ya es la mascota no oficial más reconocida de esta Copa del Mundo.

¿De dónde salió el pato Merlín y cómo se hizo famoso?

Mucho antes de aparecer en este tipo de eventos o recibir reconocimientos relacionados con el Mundial, Merlín ya era conocido en su entorno porque acompañaba a su familia mientras vendían aguas.

Su salto a la fama se produjo justamente el día de la inauguración de la Copa del Mundo. Las imágenes del pato caminando entre aficionados con la playera de la selección mexicana durante las celebraciones en la ciudad comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente llamaron la atención de miles de personas. De hecho, N Más Univisión fue uno de los primeros medios en encargarse de ofrecer un vistazo a este patito a través de sus redes sociales.

Aun así, este no es el primer acercamiento de la familia Gómez con la crianza y la atención pública de estas aves. Antes estuvo Bruna, una patita que se hizo conocida entre vecinos y usuarios de redes por usar unos tenis para caminar. Después llegó su hija, Waffle. Entre una y otra, la familia fue construyendo una historia poco común de convivencia con aves domésticas en plena Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Entre lluvia, bailes, porras y banderas tricolor, el FIFA Fan Fest se desbordó de afición

¿Qué cuidados recibe el pato más famoso del Mundial 2026?

Su dueña explicó que Merlín sigue una rutina de cuidados bastante estricta. Entre ellos destacan revisiones médicas al menos dos veces al año con un veterinario especializado en aves, además de la atención diaria que requiere cualquier animal de compañía.

Y por si quedaban dudas sobre sus cuidados, la dieta de Merlín también está bastante bien vigilada. Come alimento especial para pato, además de verduras, frutas y proteínas, fundamentales para mantener en buen estado sus plumas.

También suele alimentarse de charales vivos que se colocan en su agua y de algunos grillos. Eso sí, como buen chilango consentido, los domingos tiene permitido romper la dieta y se echa su respectivo taco de carnitas.

TE PUEDE INTERESAR: Dueña del pato viral que apoya a la Selección Mexicana revela su nombre y la historia del animalito