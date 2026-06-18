Video viral: niño lloró por la derrota de Uzbekistán y recibió apoyo de hinchas colombianos en el Mundial 2026

Niño lloró por la derrota de Uzbekistán y recibió apoyo de hinchas colombianos en el Mundial 2026

La victoria de Colombia por 3-1 sobre Uzbekistán en el Mundial 2026 dejó una de las imágenes más comentadas del torneo. Un niño aficionado uzbeko rompió en llanto tras uno de los goles de la Tricolor y fue consolado por hinchas colombianos en las tribunas del Estadio Ciudad de México.

Colombia vs Uzbekistán / Jam Media Ampliar

El momento fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gesto de respeto y empatía mostrado por los aficionados sudamericanos.

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¿Qué pasó con el niño de Uzbekistán que se hizo viral en el Mundial 2026?

La escena ocurrió durante el partido entre Colombia y Uzbekistán correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.

En las imágenes difundidas se observa a un niño seguidor de la selección uzbeka visiblemente afectado por el desarrollo del encuentro. Después de uno de los goles colombianos, el menor no pudo contener las lágrimas mientras observaba cómo su equipo quedaba en desventaja.

Lo que parecía un momento triste terminó convirtiéndose en una de las postales más emotivas de la jornada mundialista. Varios aficionados colombianos que se encontraban cerca del menor decidieron acercarse para animarlo y demostrarle apoyo, pese a que sus selecciones estaban compitiendo en la cancha.

El gesto de los hinchas colombianos que emocionó a las redes sociales

Lejos de burlarse o provocar al pequeño aficionado, los colombianos reaccionaron de manera inesperada. Según se aprecia en el video, los seguidores de la Tricolor comenzaron a corear “Uzbekistán, Uzbekistán” mientras intentaban consolar al niño. Algunos incluso le dedicaron palabras de ánimo para que pudiera sobrellevar la derrota de su selección.

La reacción fue ampliamente celebrada por usuarios en distintas plataformas, donde destacaron que el fútbol también puede generar momentos de respeto entre aficiones rivales.

En pocas horas, el video acumuló miles de reproducciones, comentarios y compartidos, convirtiéndose en una de las historias más comentadas alrededor del debut colombiano en la Copa del Mundo.

#Viral | Las lágrimas de un pequeño hincha de Uzbekistán conmovieron a los colombianos. Tras la derrota de su selección, el niño se aferró a una réplica de la Copa del Mundo mientras lloraba desconsolado. La respuesta de la afición tricolor fue ejemplar: aplausos, cariño y… pic.twitter.com/0WAXExImLt — Kienyke (@kienyke) June 18, 2026

¿Cómo quedó Colombia vs Uzbekistán en el Mundial 2026?

Además de la escena viral en las tribunas, Colombia tuvo un estreno exitoso en la cancha. La selección cafetera se impuso 3-1 gracias a los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz. El descuento de Uzbekistán fue obra de Abbosbek Fayzullaev.

Con este resultado, el equipo colombiano sumó sus primeros tres puntos dentro del Grupo K y arrancó con confianza su camino en el torneo. Luis Díaz volvió a ser una de las figuras más destacadas del encuentro al participar directamente en acciones decisivas para la victoria de la Tricolor.

Para Uzbekistán, el partido representó un momento histórico al tratarse de su debut en una Copa Mundial, un acontecimiento que despertó gran expectativa entre sus aficionados.

Colombia deja una buena imagen dentro y fuera de la cancha

La victoria permitió a Colombia iniciar con paso firme su participación en el Mundial 2026, pero el comportamiento de sus aficionados también generó comentarios positivos.

Mientras el equipo celebraba sus primeros tres puntos, las redes sociales destacaban el gesto de apoyo hacia el pequeño aficionado uzbeko, una acción que terminó proyectando una imagen favorable de la afición colombiana a nivel internacional.

En un torneo donde cada detalle puede volverse viral, esta historia trascendió el marcador y se convirtió en uno de los momentos más humanos de la primera jornada.

Selección Uzbekistán / Carl Recine Ampliar

Próximos pasos: lo que sigue para Colombia y Uzbekistán

Tras su triunfo en el Estadio Ciudad de México, Colombia buscará consolidarse en la parte alta del Grupo K durante su siguiente compromiso mundialista. Una nueva victoria podría acercar a la Tricolor a la fase de eliminación directa.

Uzbekistán, por su parte, intentará recuperarse de la derrota en su histórico debut y mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. El equipo asiático necesita sumar puntos en sus próximos encuentros para seguir soñando con hacer historia en su primera Copa del Mundo.