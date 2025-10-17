¿Por qué el Príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, renunciará a todos sus títulos reales?

Al príncipe Andrés se le relaciona con el caso Epstein / Mark Kerrison

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, renunciará a sus títulos nobiliarios, incluido el de duque de York, tras consultarlo con el monarca y con su familia cercana, de acuerdo con un comunicado publicado por el Palacio de Buckingham.

Andrés, quien pese a su decisión seguirá siendo príncipe y el octavo en la línea de sucesión al trono, ya se había retirado de la vida pública a raíz de las acusaciones que lo vinculan con Jeffrey Epstein, el difunto financiero neoyorquino condenado por delitos sexuales que involucraban a menores.

¿Por qué el príncipe Andrés renuncia a sus títulos?

“Hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real. He decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública”. —

De manera tajante dijo: “Por ende, dejaré de usar los títulos y honores que se me han conferido. Como lo he dicho anteriormente, niego las acusaciones en mi contra”.

¿Qué relación tuvo con Jeffrey Epstein?

En 2019, el Príncipe de Inglaterra anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo en el que se ha visto envuelto por su relación con el magnate estadounidense.

En una entrevista afirmó que había roto sus relaciones con Epstein después de ser fotografiados juntos en Nueva York en 2020, según la radiotelevisión pública británica, pero se conocieron mensajes enviados meses después que sugieren que mantuvo los contactos. Andrew ha negado “enérgicamente” cualquier acusación o insinuación en su contra relacionada con Epstein.

Recordemos que Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.

