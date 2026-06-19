¿Quién va a invertir en Cuba, sin certeza jurídica?

¿Qué es lo que sucedería si se cumplen las 176 reformas económicas en Cuba anunciadas por el gobierno?

El planteamiento que conocemos a través de medios de comunicación es una trasformación muy radical de la economía Cubana… es abrir el camino hacia una economía de mercado, abriendo especialmente el sector financiero, pero también la posibilidad del establecimiento de empresas en gran escala; la pregunta es ¿realmente las empresas estatales van a aceptar que exista una competencia como la que existe en un verdadero mercado abierto? Señaló el exembajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para “Así Las Cosas”, Pascoe detalló que Cuba se ha planteado “tener empresas con más de mil empleados”, lo que lógicamente cambiaría a Cuba a una “economía de mercado, para encaminar a los sectores industriales a una mayor productividad”, pero “ahora lo que falta es que el gobierno cumpla”.

Reconoció que, si bien ha habido procesos de privatización relativa en el pasado, han fracasado por una razón, “porque las empresas que se han creado siempre han tenido un éxito y la reacción de las empresas estatales es impedir su continuación”.

La gran prueba es si realmente las empresas estatales van a aceptar que exista una competencia, un verdadero mercado abierto”. —

Pascoe recordó “la manera en que la Unión Soviética resolvió esto cuando decidió transformarse, fue simplemente privatizando las empresas estatales de golpe; de la noche a la mañana la empresa petrolera pasó a tener un dueño privado y competir en un mercado abierto”.

Y resaltó que lo que permitió que Rusia pasara del socialismo al capitalismo es que fue acompañado de una apertura política, y esto prácticamente fue la confirmación de que no habría un regreso a la economía estatista”.

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Inversión extranjera y certeza jurídica

Recordó que en dos ocasiones “habló con Fidel Castro sobre lo que había hecho Gorbachov, y afirmó que Cuba no cometería ese error que era ceder el control de la economía y la política”.

Reconoció que, a diferencia de China o Vietnam, Cuba tiene a la diáspora cubana exigiendo a Estados Unidos un cambio político en la Isla.

Hace tiempo, Washington planteo al liderazgo cubano quitar a Díaz Canel, pero la diáspora en Miami y España no aceptan eso, no les es suficiente y no van a invertir en una Cuba que no tenga una reforma política”.

“La inversión externa que requiere Cuba bajo condiciones de un mercado absolutamente libre no puede suceder si las empresas del Estado no tienen autonomía, por lo que cuestionó ¿quién va a invertir con esas condiciones cuando no hay ninguna certeza jurídica”, concluyó.

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