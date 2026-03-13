Díaz-Canel confirma diálogo entre Cuba y Estados Unidos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel confirmó que hay conversación con Estados Unidos, en un proceso de respeto, a la soberanía y autodeterminación de ambas naciones.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel confirmó el diálogo entre Cuba y Estados Unidos al señalar que funcionarios de ambos países sostuvieron recientemente conversaciones para abordar diferencias bilaterales y explorar áreas de cooperación.

A través de un mensaje a medios Díaz-Canel confirmó que “funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos”.

📌 Intervención del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, @DiazCanelB sobre el estado actual de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. pic.twitter.com/KZC5K2kEZy — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) March 13, 2026

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Conversaciones entre Cuba y Estados Unidos

Transmitido por el medio estatal, Canal Caribe, Díaz-Canel aseguró que estas conversaciones son “en correspondencia con la política consistente que han defendido la revolución cubana en su historia y dirigidos por el General del Ejército (Raúl Castro, como líder histórico de esta revolución y por mí y colegiado con las máximas estructuras del partido, el Estado y el Gobierno”.

El propósito de dichas conversaciones de acuerdo con el también secretario del Comité Central del Partido Comunista, son “orientadas a buscar soluciones por la vía de diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, e “identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizas la seguridad y la paz de ambas naciones”.

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Objetivo del diálogo bilateral

El presidente cubano dijo que su país busca, dentro del diálogo “determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países”, palabras que fueron replicadas por el PArtido Comunista de Cuba: