Estamos a nada de romper el récord de audiencias con el México-Corea; el país necesitaba algo que festejar: Javier Tejado

La afición ha cautivado a la FIFA, además, elecciones en LATAM tienen tendencia a la derecha

Pese al alto costo de los boletos para ir a los estadios en las ciudades sede, eso no determina el ambiente mundialista, reconoció el periodista y analista Javier Tejado, que asegura que el país necesitaba algo que festejar y que estamos a nada de romper el récord de audiencias con el partido de ayer entre la selección de México y su triunfo ante Corea del Sur.

En el espacio de “Así las Cosas”, con Gabriela Warkentin, Tejado compartió algunas cifras mundialeras, iniciando con 40 mil personas festejando en el Ángel de la Independencia, más de 200 mil personas en todo el Centro Histórico y, ante el asombro de todos y con un aforo contemplado de 50 mil personas, en el Zócalo festejaron más de 90 mil personas,“se dejó ir la banda, pero hay que decirlo: el comportamiento cívico de todos los aficionados en todas las plazas del país ha sido impecable ”.

“Qué bueno que México está avanzando como sea y que estamos en primer grupo calificado a la siguiente ronda; el país estaba urgido de tener algo que festejar, y estas cosas, por poco que les parezcan a algunos, son muy importantes socialmente; te deja ver la virtuosidad del futbol”.

El Estadio de la CDMX es el único de todas las 16 sedes en el que Gianni Infantino, presidente de la #FIFA ha repetido un juego, totalmente fuera de protocolo. Esto debido al ambiente que se está viviendo en el país: @JTejado, analista político con @warkentin en #AsíLasCosasW pic.twitter.com/EZcg6z6A90 — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 19, 2026

Recordó que el partido inaugural México vs Sudáfrica alcanzó una audiencia de 39.5 millones de personas; es el segundo partido más visto en la historia del mundo, solo por detrás del M

Pero afirmó: “Estoy seguro de que estamos a nada de romper el récord de audiencias y ese récord estoy seguro de que se rompe en cuanto tengamos las cifras del México-Corea del Sur”.

“40 millones de personas formadas viendo en vivo un partido de futbol, pasa en pocos países del mundo”.

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FIFA destaca asistencia y ambiente en las sedes mexicanas

Esa emoción ha cautivado a la FIFA, el único estadio de todas las sedes donde Infantino ha repetido estadio es el Estadio Ciudad de México, pero el récord de asistencia y boletos vendidos es de 80 mil 800 personas, por encima de los de las otras sedes.

El analista hizo un reconocimiento a las policías de las ciudades sede, Monterrey, Guadalajara y en particular, a la Ciudad de México por su capacidad y “amabilidad”, la gran actitud de las policías”.

Sobre turismo, dijo, es poco lo que se reporta, y cree que las cifras de 1,800 millones de pesos podrían elevarse.

Tejado, adelanto que “todo apunta a que el próximo juego de la Selección será el 30 de junio en la Ciudad de México contra Escocia, pero eso se define hoy”.

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