La Selección Mexicana rompe su maldición y gana por primera vez una inauguración de Mundial / Carl Recine

La Selección Mexicana derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 disputado en el Estadio Ciudad de México. Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez le dieron al equipo de Javier Aguirre un triunfo histórico al conseguir por primera vez una victoria en el juego de apertura de una Copa del Mundo.

México vs Sudáfrica / NurPhoto Ampliar

¿Cómo fue la victoria de México sobre Sudáfrica en el Mundial 2026?

México mostró personalidad desde el inicio y encontró recompensa muy temprano. Apenas al minuto 9, Julián Quiñones aprovechó una jugada ofensiva para vencer al arquero sudafricano y abrir el marcador en el primer encuentro del torneo.

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El gol permitió al conjunto dirigido por Javier Aguirre controlar gran parte del partido. Sudáfrica intentó reaccionar, pero tuvo dificultades para generar peligro constante frente al arco mexicano.

La ventaja parcial le dio tranquilidad al Tri, que mantuvo el orden defensivo y administró el ritmo del encuentro durante buena parte del compromiso.

El gol de Julián Quiñones que abrió el camino para México

La anotación de Quiñones quedará registrada como uno de los momentos más importantes en el arranque del Mundial 2026 para la Selección Mexicana.

El delantero apareció al minuto 9 para marcar el primer gol del torneo y encaminar a México hacia una victoria que rompió una tendencia negativa en los partidos inaugurales de la Copa del Mundo.

Además de la importancia estadística, el tanto permitió que el equipo jugara con mayor confianza ante una afición que llenó las tribunas del Estadio Ciudad de México.

Julián Quiñones / Carl Recine Ampliar

Raúl Jiménez marca su primer gol en los Mundiales

Cuando Sudáfrica buscaba mantenerse con vida en el encuentro, Raúl Jiménez apareció para ampliar la diferencia.

Al minuto 67, Roberto Alvarado envió un centro preciso al área y el delantero mexicano conectó un remate de cabeza para colocar el 2-0 definitivo.

La anotación tuvo un significado especial para Jiménez. Después de participar en cuatro Copas del Mundo, consiguió su primer gol en la máxima competición internacional. También destacó por tratarse de su primer partido como titular en una fase final mundialista.

Raúl Jiménez / Chris Brunskill/Fantasista Ampliar

¿Por qué México terminó jugando contra nueve futbolistas?

El desarrollo del encuentro cambió de manera importante durante la segunda mitad debido a las expulsiones sufridas por Sudáfrica. Sphephelo Sithole recibió la tarjeta roja al minuto 50, dejando a su selección con diez hombres cuando todavía había margen para intentar la remontada.

La situación se complicó aún más para los africanos al minuto 84, cuando Themba Zwane también fue expulsado. Con dos jugadores menos, Sudáfrica perdió cualquier posibilidad real de competir por el resultado. México aprovechó la superioridad numérica para controlar los minutos finales y asegurar los tres puntos en el estreno mundialista.

México vs Sudáfrica hace historia con tres expulsiones

Más allá del resultado, el partido inaugural del Mundial 2026 quedó marcado por un dato histórico. Por primera vez en la historia de las Copas del Mundo, un encuentro de apertura terminó con tres futbolistas expulsados. A las tarjetas rojas de Sithole y Zwane se sumó la de César Montes en el tiempo de compensación.

El registro convierte al México vs Sudáfrica en un caso único dentro de los partidos inaugurales del torneo. Además, el compromiso ingresó a la lista de encuentros con más expulsiones en la historia de los Mundiales. Con tres tarjetas rojas igualó partidos históricos como Sudáfrica vs Dinamarca en 1998, Italia vs Estados Unidos en 2006 y Croacia vs Australia también en 2006.

Gilberto Mora y Raúl Jiménez / Carl Recine Ampliar

El récord absoluto continúa perteneciendo al Portugal vs Países Bajos de Alemania 2006, partido que terminó con cuatro expulsados.

Javier Aguirre rompe una mala racha en inauguraciones mundialistas

El triunfo representa uno de los resultados más importantes para Javier Aguirre desde su regreso al banquillo nacional. México nunca había logrado ganar un partido inaugural de Copa del Mundo, por lo que la victoria sobre Sudáfrica elimina una estadística que acompañó al combinado nacional durante décadas.

Además de sumar tres puntos fundamentales en la fase de grupos, el equipo mexicano inició el torneo con confianza y aprovechó la oportunidad de jugar ante su afición para enviar un mensaje positivo de cara a los siguientes compromisos.

Próximos pasos para la Selección Mexicana

Con la victoria ante Sudáfrica, México suma sus primeros tres puntos del Mundial 2026 y toma impulso en la fase de grupos. El siguiente objetivo será mantener el liderato de su sector y acercarse a la clasificación a los octavos de final.

Javier Aguirre deberá evaluar las consecuencias de la expulsión de César Montes, mientras el Tri prepara su próximo compromiso con la posibilidad de dar un paso decisivo rumbo a la siguiente ronda.