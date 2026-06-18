El Mundial 2026 dejará más de mil 800 millones de dólares en derrama turística: Secretaría de Turismo

Destacó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, que durante el Mundial, podría México tener una derrama turística de más de mil 800 millones de pesos.

¿Cuántos turistas llegarán a México por el Mundial de fútbol?

En la conferencia “Derecho de réplica”, la funcionaria informó que tan solo en el mes de junio se prevé la visita de 10 millones de visitantes provenientes del exterior.

FOTO: X / @LuisaAlcalde Ampliar

“Es el aproximado que tenemos en derrama turística, que además es muy pronto para decirlo, faltan 31 días, es más de 1800 millones de dólares en el sector turístico. ¿Cómo eh se va a terminar el mes de junio? Yo te podría decir que arriba de los 10 millones de visitantes internacionales y generará 3 millones de turistas más en las tres ciudades sede, que son las que pernoctan. Y bueno, Cancún trae el Tren Maya, está Uruguay, por ejemplo, que justamente tenemos las rutas. Entonces al finalizar te podría decir eh los números, pero son rutas, son 290 propuestas que tenemos para todos los mexicanas y mexicanos, porque un Mundial no solo es un turista internacional, un Mundial y una ciudad sede se llena de mexicanas, mexicanos y turistas internacionales. Entonces creo que también nosotros turisteamos y es parte de las alternativas nuevas”.

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Estadios llenos y el debate en torno a las narrativas

En tanto la consejera Jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, aseguró que ha habido buenos resultados en lo que va del evento deportivo.

Supera México los 60.6 millones de líneas celulares registradas ante la CRT A menos de dos semanas de que venza el plazo legal, la cifra de líneas vinculadas creció a 60 millones 632 mil 507; la fecha límite para completar el registro continúa siendo el 30 de junio. Por Octavio García El proceso de vinculación de líneas celulares en México continúa avanzando. Al corte de la noche de este martes, se contabilizaron 60 millones 632 mil 507 líneas telefónicas registradas ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). La cifra representa un incremento significativo respecto a los reportes emitidos por la autoridad reguladora durante mayo y los primeros días de junio, cuando el número de líneas registradas se ubicaba por debajo de los 53 millones. La CRT ha reiterado que el próximo 30 de junio concluye el plazo para que las personas usuarias de telefonía móvil vinculen su número telefónico con una identidad validada. De acuerdo con los lineamientos vigentes, las líneas que no completen el proceso podrían ser suspendidas temporalmente hasta regularizar su situación. El registro forma parte de la estrategia nacional para asociar cada línea móvil activa con una persona física o moral, con el objetivo de combatir delitos como la extorsión telefónica, el fraude y otras conductas ilícitas cometidas mediante servicios de telecomunicaciones. Desde el arranque del programa en enero de este año, las autoridades han impulsado campañas de difusión en coordinación con operadores de telefonía, instituciones educativas, organismos empresariales y dependencias gubernamentales para acelerar el cumplimiento del trámite. El procedimiento puede realizarse a través de las plataformas habilitadas por cada compañía telefónica y requiere la validación de identidad de la persona titular de la línea. Aunque diversos sectores han planteado la posibilidad de ampliar el plazo debido al volumen de líneas pendientes por registrar, la CRT ha sostenido públicamente que, hasta el momento, no existe una decisión oficial para otorgar una prórroga. Con menos de dos semanas por delante, las autoridades mantienen el llamado a la población para concluir el proceso y evitar afectaciones en la continuidad de los servicios de telefonía móvil. La CRT ha informado previamente que las líneas no registradas podrían ser suspendidas una vez concluido el plazo legal del 30 de junio, y ha reiterado que no contempla una prórroga oficial hasta el momento.

“Bueno, hoy se espera un estadio lleno, ¿no? En el Azteca, por precisamente lo que bien señalabas eh tú, los hemos visto todos los estadios llenos, eh también en el caso de Monterrey. Bueno, ahora por segunda ocasión en el Azteca. Mañana muy probable lo mismo, ahora que juega México en el caso de Jalisco. Entonces, eh esperamos, pues muy buen ambiente, mucha fiesta, mucha alegría, y sobre todo eso, también comunidad, comunidad que se va eh logrando a través de diferentes eh naciones, países que los une el fútbol”.

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Enfatizó que ha sido responsabilidad de la oposición el buscar dar la imagen que el Mundial no ha sido favorable para el país.

“El contraste en narrativas, ¿no? Como se presenta como los turistas lo que están viendo, eh, la vergüenza dicen gente de otros países, la vergüenza que vive México y realmente lo que estamos viendo, ya de testimonios de gente de todo el mundo que dice estar viviendo pues uno de los mejores mundiales que han vivido, los que siempre van a los mundiales, ¿por qué? Pues, eh, obviamente la hospitalidad de este país, la gente cómo la reciben, eh, no tiene pues comparación”.

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