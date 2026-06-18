El Mundial 2026 dejará más de mil 800 millones de dólares en derrama turística: Secretaría de Turismo
La secretaria de turismo, Josefina Rodríguez, estimó que el mes de junio cerrará con la llegada de más de 10 millones de visitantes internacionales gracias a la justa deportiva.
Destacó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, que durante el Mundial, podría México tener una derrama turística de más de mil 800 millones de pesos.
¿Cuántos turistas llegarán a México por el Mundial de fútbol?
En la conferencia “Derecho de réplica”, la funcionaria informó que tan solo en el mes de junio se prevé la visita de 10 millones de visitantes provenientes del exterior.
“Es el aproximado que tenemos en derrama turística, que además es muy pronto para decirlo, faltan 31 días, es más de 1800 millones de dólares en el sector turístico. ¿Cómo eh se va a terminar el mes de junio? Yo te podría decir que arriba de los 10 millones de visitantes internacionales y generará 3 millones de turistas más en las tres ciudades sede, que son las que pernoctan. Y bueno, Cancún trae el Tren Maya, está Uruguay, por ejemplo, que justamente tenemos las rutas. Entonces al finalizar te podría decir eh los números, pero son rutas, son 290 propuestas que tenemos para todos los mexicanas y mexicanos, porque un Mundial no solo es un turista internacional, un Mundial y una ciudad sede se llena de mexicanas, mexicanos y turistas internacionales. Entonces creo que también nosotros turisteamos y es parte de las alternativas nuevas”.
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Estadios llenos y el debate en torno a las narrativas
En tanto la consejera Jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, aseguró que ha habido buenos resultados en lo que va del evento deportivo.
“Bueno, hoy se espera un estadio lleno, ¿no? En el Azteca, por precisamente lo que bien señalabas eh tú, los hemos visto todos los estadios llenos, eh también en el caso de Monterrey. Bueno, ahora por segunda ocasión en el Azteca. Mañana muy probable lo mismo, ahora que juega México en el caso de Jalisco. Entonces, eh esperamos, pues muy buen ambiente, mucha fiesta, mucha alegría, y sobre todo eso, también comunidad, comunidad que se va eh logrando a través de diferentes eh naciones, países que los une el fútbol”.
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Enfatizó que ha sido responsabilidad de la oposición el buscar dar la imagen que el Mundial no ha sido favorable para el país.
“El contraste en narrativas, ¿no? Como se presenta como los turistas lo que están viendo, eh, la vergüenza dicen gente de otros países, la vergüenza que vive México y realmente lo que estamos viendo, ya de testimonios de gente de todo el mundo que dice estar viviendo pues uno de los mejores mundiales que han vivido, los que siempre van a los mundiales, ¿por qué? Pues, eh, obviamente la hospitalidad de este país, la gente cómo la reciben, eh, no tiene pues comparación”.