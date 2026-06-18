¿Cuánto gasta un aficionado en el FIFA Fan Fest del Zócalo? Canaco CDMX reporta 576 mil asistentes

El FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México ha recibido a más de 576 mil asistentes durante sus primeros siete días de operación, lo que ha generado una derrama económica superior a los 322 millones 879 mil pesos, informó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

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¿Cuántos asistentes ha recibido el FIFA Fan Fest en el Zócalo?

De acuerdo con el organismo empresarial, el espacio se ha consolidado como la sede alterna más concurrida de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con una asistencia promedio de aproximadamente 82 mil 400 personas por día, convirtiéndose en uno de los principales puntos de encuentro para aficionados nacionales y extranjeros.

La Canaco CDMX destacó que la afluencia registrada ha impulsado principalmente el consumo de alimentos y bebidas, así como los servicios de hospedaje, transporte y entretenimiento en la capital del país.

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¿Qué impacto económico ha tenido el Mundial 2026 en la capital?

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, afirmó que los resultados reflejan la capacidad de la Ciudad de México para albergar eventos de talla internacional.

“La extraordinaria respuesta del público al FIFA Fan Fest demuestra que la Ciudad de México cuenta con la infraestructura, la oferta turística y la capacidad de servicios necesarias para recibir eventos internacionales de gran magnitud. Esta afluencia fortalece la actividad económica y proyecta una imagen positiva de nuestra capital ante millones de personas en todo el mundo”, señaló.

El organismo también reconoció las labores de coordinación, seguridad, movilidad y logística implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México para garantizar el desarrollo de las actividades y la atención de visitantes nacionales e internacionales.

Fan Fest en el Zócalo arrasa en asistencia y genera hasta el momento más de 322 mdphttps://t.co/DW9jjKQd1P — CanacoCDMX (@CANACOMexico) June 18, 2026

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¿Cuál es la derrama económica proyectada por la Canaco CDMX?

Según las estimaciones de la Canaco CDMX, cada asistente realiza un gasto promedio de entre 560 y mil 150 pesos en alimentos y bebidas, beneficiando a establecimientos ubicados en el Centro Histórico y zonas cercanas.

Gutiérrez Camposeco indicó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad histórica para la economía de la capital, con una proyección de derrama económica global de 26 mil 280 millones de pesos.

“La meta debe ser que el éxito del Mundial se traduzca en prosperidad compartida; celebramos los resultados obtenidos hasta ahora, pero las condiciones comerciales deberían permitir una participación más equitativa de las empresas micro, pequeñas y medianas, que son las que generan un mayor número de empleos y dinamizan la economía de las comunidades”, puntualizó.

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