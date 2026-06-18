Lesión de Ismael Koné en Canadá vs Qatar: Así fue la jugada y la emotiva dedicatoria de Nathan Saliba en el Mundial 2026

Ismael Koné sufrió una grave lesión en el minuto 51 del Canadá vs Qatar por la Fecha 2 del Grupo B del Mundial 2026, disputado en el Estadio Vancouver. El canadiense fue sacado en camilla tras una entrada de Assim Madibo, quien recibió la tarjeta roja.

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¿Qué pasó exactamente en la lesión de Koné?

La jugada ocurrió cuando Canadá ya ganaba con comodidad. Assim Madibo intentó robarle el balón a Koné con una entrada fuerte que le trabó la pierna en el pasto y generó una palanca que terminó en una visible fractura para el mediocampista canadiense. El árbitro Cristian Garay detuvo el partido de inmediato para que el cuerpo médico ingresara a atenderlo.

Ismael Koné sufre lesión con Canadá Ampliar

Tras revisar la acción, Garay expulsó a Madibo con tarjeta roja directa, dejando a Qatar con nueve hombres en cancha (los cataríes ya habían sufrido la expulsión de Homam Ahmed en el minuto 33). Koné, visiblemente adolorido, alcanzó a saludar a la afición de Vancouver mientras lo sacaban en camilla, un gesto que generó una ovación en las gradas.

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¿Quién entró por Koné y cómo reaccionó el equipo?

Canadá se vio obligado a hacer un cambio forzado en el minuto 56: Nathan Saliba ingresó al campo en lugar de Koné para completar el resto del partido. Lo que siguió fue una de las postales más emotivas del torneo hasta ahora.

Selección Canadá Nathan Saliba / Lampson Yip - Clicks Images Ampliar

Apenas diez minutos después de entrar, Saliba anotó de tiro libre directo el cuarto gol de Canadá ante Qatar. El mediocampista, que debutaba en un Mundial, celebró formando con sus manos el número 8, dorsal de Koné, como dedicatoria directa a su compañero lesionado.

La selección canadiense aprovechó la pausa de hidratación posterior para reunirse en círculo y procesar juntos lo que acababan de vivir, en un momento que las cámaras de transmisión captaron y que circuló de inmediato en redes sociales.

¿Cuál fue el resultado final de Canadá vs Qatar?

Canadá goleó 6-0 a Qatar con anotaciones de Cyle Larin, Jonathan David (3), Nathan Saliba y un autogol. El partido será recordado por la contundencia ofensiva canadiense y por la dura imagen de la lesión de Koné. El equipo de Jesse Marsch sumó así su primera victoria del torneo tras el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en el debut.

Canadá vs Qatar Jonathan David / Jared C. Tilton - FIFA Ampliar

Para Qatar, que también venía de un empate frente a Suiza, la derrota lo deja con la obligación de ganar en la última fecha de grupo para seguir con vida en el Mundial.

¿Qué tan grave es la lesión de Ismael Koné?

Hasta el momento, la selección canadiense no ha confirmado oficialmente el diagnóstico ni el tiempo de baja del jugador. Las primeras imágenes y reacciones en el estadio apuntaban a una fractura, aunque la confirmación médica formal todavía está pendiente por parte del cuerpo técnico de Canadá.

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Lo que viene para Canadá y Koné

La atención ahora está puesta en el parte médico oficial sobre Koné, que definirá si el mediocampista queda fuera del resto del Mundial 2026. Canadá cerrará la fase de grupos frente a Suiza, con la mira puesta en asegurar el primer lugar del Grupo B.