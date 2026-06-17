Verificación Edomex 2026: ¿aumenta la multa en el segundo semestre o se mantiene igual?

La multa por verificación extemporánea en el Edomex se mantiene en 3,519 pesos durante todo 2026.

Con el arranque del segundo semestre cada vez más cerca, muchos automovilistas del Estado de México andan con la duda de si subirán las multas por no verificar a tiempo. La respuesta rápida es no, el monto se mantiene igual durante todo 2026. Pero tampoco te confíes, porque hay otras sanciones que sí pueden pegarle duro a tu bolsillo e incluso hacer que tu coche termine en el corralón.

¿Aumenta la multa en el segundo semestre de 2026?

La multa por verificación extemporánea no sube en el segundo semestre, ya que está calculada en Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor se fija una vez al año y se mantiene sin cambios durante todo el periodo.

La sanción vigente en 2026 es de 30 UMAs, lo que equivale a 3 mil 519 pesos.

El monto aplica igual tanto en la primera como en la segunda mitad del año.

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¿Qué pasa si te detienen por no tener holograma en Edomex?

Más allá de la multa por no verificar, si un agente de tránsito detecta que circulas sin holograma o con emisiones visibles, la cosa se puede poner más complicada.

La sanción contempla una multa de 20 UMAs, equivalente a 2 mil 346 pesos en 2026, además de la retención del vehículo y su traslado al corralón.

Y ahí no acaba el gasto, porque también tendrás que pagar arrastre, estancia y echarte todo el trámite para recuperar tu coche.

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¿Cuánto cuesta verificar en el Edomex en 2026?

Para evitar multas y dolores de cabeza, lo mejor es traer la verificación al corriente. Estos son los costos vigentes para el segundo semestre de 2026:

Holograma 1 y 2, 453 pesos

Holograma 0, 588 pesos

Holograma 00, mil 154 pesos

Al final, como lo hemos dicho en otras ocasiones aquí en W Radio, sale mucho más barato verificar a tiempo que arriesgarte a una multa o a terminar haciendo fila en el corralón.

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