Reducen aforo a la mitad en el FIFA Fan Festival del Zócalo para el México vs Corea del Sur

Para este jueves, se estima que solo se permitirá la entrada de 55 mil aficionados al FIFA Fan Festival ubicado en la plancha del Zócalo capitalino, en lugar de las 100 mil personas que ingresaron al primer partido de la Selección Mexicana durante la inauguración del Mundial.

El FIFA Fan Festival’ abrirá sus puertas a partir de las 8:30 horas, para la transmisión en vivo del partido entre México y Corea del Sur.

Ante la alta afluencia esperada, la organización habilitará pantallas adicionales en calles aledañas a la Plancha de la Constitución, para quienes no logren ingresar al recinto.

La organización invita al público a llegar con anticipación y planear su traslado, considerando que durante el día se transmitirán tres encuentros previos al de la Selección Nacional.