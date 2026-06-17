Gobierno federal ofrece mesas de trabajo a la CNTE; magisterio definirá si frena protestas en Asamblea

Las autoridades entregaron el calendario de reuniones, pero mantienen sin cambios su postura sobre la Ley del ISSSTE de 2007; la iniciativa será sometida a consideración de la Asamblea Nacional Representativa, programada para este jueves a las 5 de la tarde.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), analizará en su Asamblea Nacional Representativa la propuesta presentada por el Gobierno federal durante la reunión de este miércoles en la Secretaría de Gobernación.

Esto luego de que las autoridades plantearan una ruta de trabajo basada en mesas tripartitas y temáticas para atender diversas demandas del magisterio.

¿Qué contempla la propuesta del Gobierno federal a la CNTE?

La comisión negociadora de la CNTE celebró una reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Al concluir la reunión, los dirigentes informaron que el Gobierno federal entregó un documento firmado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la SEP, Mario Delgado, que incluye una calendarización de reuniones para atender problemáticas nacionales y estatales del magisterio.

La propuesta contempla la instalación de mesas tripartitas para atender asuntos locales en los estados, así como mesas relacionadas con temas de justicia, reparación del daño y otras demandas planteadas por distintas secciones de la Coordinadora.

El freno institucional a la abrogación de la Ley del ISSSTE

Los representantes magisteriales señalaron que algunos contingentes que inicialmente no aparecen en la programación podrán incorporarse posteriormente a los trabajos de atención.

Asimismo, informaron que existe la propuesta de iniciar este jueves una mesa específica sobre temas de justicia, incluyendo casos pendientes que no habían sido atendidos por las autoridades.

Sin embargo, la CNTE indicó que el Gobierno federal reiteró que por ahora no existe una ruta para avanzar en la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una de las principales exigencias del movimiento.

Los dirigentes magisteriales evitaron adelantar una postura definitiva y anunció que la propuesta será sometida a consideración de la Asamblea Nacional Representativa, programada para este jueves a las 17:00 horas.

La CNTE precisó que será este órgano de dirección el que determine los siguientes pasos del movimiento y la continuidad de sus acciones, luego de analizar el alcance de los compromisos presentados por el Gobierno federal.

Mientras tanto, ambas partes acordaron mantener abiertos los canales de diálogo y dar seguimiento a las reuniones incluidas en el calendario entregado durante el encuentro.

Tensiones y retención de personal en la Segob

Como parte de las movilizaciones de este miércoles, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero protagonizaron incidentes en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.

Un grupo de manifestantes retuvo temporalmente a trabajadores de la dependencia, a quienes posteriormente acompañó hasta las oficinas de la Segob.

Los integrantes de la CETEG argumentaron que actuaron de esa manera porque presuntamente eran seguidos y hostigados por personal gubernamental durante sus movilizaciones.

Los hechos ocurrieron en medio de una jornada marcada por protestas, denuncias de presunta represión y la reanudación de las negociaciones entre la CNTE y el Gobierno federal.

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