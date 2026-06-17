CNTE denuncia agresion de policias y robo de 70 mil pesos antes de reunion con SEGOB

Maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se mantuvieron sobre Calzada Tlalpan, luego de que la policía capitalina impidiera su paso rumbo al Estadio CDMX.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) denunciaron una presunta agresión física y el robo de 70 mil pesos en efectivo por parte de elementos policiacos, minutos antes de ingresar a la reunión programada en la Secretaría de Gobernación.

Así es como la policía reprime a lxs maestrxs de la Sección 7 de Chiapas de la #CNTE



Aquí estamos con lxs maestrxs, no con policías.#MundialDelDespojo pic.twitter.com/cNeKbKajtT — YoPorLas40Horas (@YoXLas40Horas2) June 17, 2026

¿Por qué se retrasó la mesa de diálogo entre la CNTE y el Gobierno federal?

Con tres horas de retraso respecto a la hora programada, una comisión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, ingresó a la Secretaría de Gobernación.

El objetivo es celebrar una nueva mesa CNTE con autoridades federales, en medio de denuncias por presuntas agresiones contra integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

La reunión estaba prevista para las 13:30 horas, pero comenzó entrada la tarde con la participación de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

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¿Qué denunció la dirigencia de la CETEG?

Minutos antes del encuentro, la secretaria general de la CETEG, Elvira Veleces Morales, denunció que integrantes del magisterio guerrerense fueron interceptados por elementos policiacos durante una movilización realizada en la Ciudad de México.

De acuerdo con la dirigente sindical, un grupo de agentes, presuntamente sin identificación visible, agredió a maestros y les retiró recursos económicos que transportaban para las actividades del movimiento.

La representación de Guerrero aseguró que durante el operativo fueron despojados de aproximadamente 70 mil pesos en efectivo.

La denuncia fue presentada afuera de la Secretaría de Gobernación, donde la comisión negociadora de la CNTE se encontraba a la espera del inicio de la reunión con el Gobierno federal.

Los docentes exigieron una investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y recuperar los recursos que, aseguran, fueron sustraídos.

A la denuncia se sumó la Sección 22 de Oaxaca, que emitió un pronunciamiento público en respaldo a la dirigencia de la CETEG y condenó lo que calificó como actos de represión y hostigamiento contra el magisterio democrático.

“Desde Oaxaca expresamos nuestro más enérgico repudio a los actos de represión y hostigamiento en contra de la profesora Elvira Veleces Morales”. —

La CNTE también acusó que durante las movilizaciones de este miércoles integrantes de la CETEG fueron encapsulados por cuerpos policiacos y que a la dirigente sindical le fue retirado un teléfono celular mientras hacía una transmisión en vivo.

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¿Qué temas abordará la CNTE con las autoridades federales?

Mientras tanto, la comisión nacional de la Coordinadora ingresó finalmente a la mesa de diálogo para discutir con autoridades federales temas como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la reforma al sistema de pensiones y diversas demandas laborales.

Previo al encuentro, el dirigente de la Sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto Orozco, manifestó que el magisterio acudía con disposición al diálogo y confió en que la reunión permitiera avanzar en las demandas históricas de los trabajadores de la educación.

“A todos nos conviene restablecer el diálogo, que sea fructífero y con avances significativos”. —

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