Cristiano Ronaldo transmitirá el Mundial 2026 gratis en LiveModeTV: cómo ver partidos en YouTube y qué significa el acuerdo

Cristiano Ronaldo se convirtió en socio de LiveModeTV, plataforma que transmitirá gratis partidos del Mundial 2026. El anuncio se hizo público en mayo de 2026, con foco en la expansión digital del torneo en Estados Unidos, Canadá y México. La iniciativa incluye acuerdos con CazéTV y el uso de YouTube como canal principal de distribución.

Cristiano Ronaldo / Carlos Rodrigues Ampliar

¿Qué anunció Cristiano Ronaldo con LiveModeTV?

Cristiano Ronaldo dio un paso fuera de la cancha al integrarse como socio y accionista de LiveModeTV, una plataforma enfocada en la transmisión gratuita de eventos deportivos.

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El proyecto no es menor: LiveModeTV nace como expansión internacional de CazéTV, un canal brasileño que ha ganado terreno por emitir deportes en vivo sin costo para el usuario, apoyado en publicidad y acuerdos comerciales. La idea es clara: llevar el fútbol a una audiencia global que cada vez consume más desde el celular y plataformas digitales.

Ronaldo no solo entra como figura mediática, también como inversionista. La apuesta lo coloca en un nuevo rol dentro del negocio del fútbol, ahora del lado del streaming.

¿Cómo se podrán ver los partidos gratis del Mundial 2026?

De acuerdo con lo anunciado, la transmisión de partidos del Mundial 2026 se realizará principalmente a través de YouTube, dentro de los canales asociados a LiveModeTV y CazéTV.

El modelo será gratuito para el usuario, financiado con publicidad y alianzas comerciales. Esto significa que los aficionados no tendrán que pagar suscripción, pero sí verán anuncios durante las transmisiones.

Entre los planes iniciales se contempla la emisión de decenas de partidos del torneo, incluidos encuentros de alta demanda internacional. La estrategia apunta a captar público joven que ya no depende de la televisión tradicional para seguir el fútbol.

Mundial 2026 / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

En este esquema, el Mundial se convierte en un producto digital más, consumido en móviles, tablets y smart TVs, sin barreras de acceso directo.

¿Qué papel juega CazéTV y YouTube en esta estrategia?

CazéTV es la pieza base del proyecto. Este canal brasileño, respaldado por la empresa LiveMode, ha sido pionero en transmitir eventos deportivos gratuitos en plataformas digitales, especialmente en YouTube.

Ahora, con la creación de LiveModeTV, el modelo se internacionaliza. YouTube funciona como el ecosistema principal de distribución, lo que permite alcance global inmediato sin depender de señales tradicionales de televisión.

El acuerdo con Cristiano Ronaldo refuerza la visibilidad del proyecto y lo posiciona como un competidor directo de los modelos de pago. La estrategia no solo busca audiencia, también dominar el espacio donde hoy se mueve el consumo deportivo: redes sociales y streaming.

¿Qué busca Cristiano Ronaldo con esta inversión?

Para Cristiano Ronaldo, esta alianza no es solo mediática. El propio jugador ha señalado que el objetivo es acercar el deporte a más personas mediante nuevas formas de transmisión.

En paralelo a su carrera como futbolista, ha ampliado su presencia en negocios vinculados a medios, marcas personales y entretenimiento digital. Su participación en LiveModeTV encaja en esa línea de expansión.

El proyecto también le permite posicionarse dentro de la industria del streaming deportivo, un mercado en crecimiento donde las plataformas compiten por audiencias globales y contenido premium.

El proyecto también le permite posicionarse dentro de la industria del streaming deportivo. / Mahmoud Khaled Ampliar

Próximos pasos: lo que viene para el Mundial 2026

Con el acuerdo ya anunciado, la plataforma transmitirá 34 partidos del campeonato, incluyendo encuentros de Portugal y Brasil.

En paralelo, se espera que se anuncien más socios comerciales y posibles expansiones del proyecto fuera de Brasil. El objetivo inmediato es claro: llegar al Mundial con una plataforma lista para transmitir en vivo y competir por la atención global del fútbol.