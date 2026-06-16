¿Vas al Colombia vs Uzbekistán? Consulta aquí cierres viales y cómo llegar al Estadio Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México implementará un riguroso dispositivo de seguridad en los alrededores del Estadio Ciudad de México con motivo del partido entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán del Mundial 2026.

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¿Cómo será el operativo de seguridad en el Estadio Azteca este miércoles?

Las acciones preventivas comenzarán de manera parcial a partir de las 22:00 horas de este martes con los primeros cierres viales, mientras que el despliegue principal se consolidará el día de mañana a las 10:00 horas, con la participación de al menos 11 mil elementos policiales para garantizar el orden.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, detalló que el protocolo conocido como “Última Milla” delimitará un perímetro de seguridad de aproximadamente un kilómetro de radio en torno al recinto.

Esta medida busca desincentivar el uso de vehículos motorizados en las inmediaciones y restringir el acceso en puntos específicos exclusivamente a peatones que cuenten con boleto de entrada, aunque se garantizará la movilidad de los residentes locales mediante la identificación correspondiente, es decir, con su código QR que previamente les fue entregado.

Vázquez Camacho precisó que las restricciones viales sobre la Calzada de Tlalpan iniciarán a la altura de la estación Vergel del Tren Ligero.

⚽🚦 Si asistirás al partido Uzbekistán vs. Colombia en el Estadio Ciudad de México, consulta con anticipación los accesos habilitados y las medidas de movilidad implementadas en la zona para facilitar tu llegada. 🏟️🏆



#LaPelotaVuelveACasa pic.twitter.com/mj5bu5YIwB — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 16, 2026

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¿Qué alternativas viales y de transporte habrá para los asistentes?

Sobre la posibilidad de que se registren posibles movilizaciones sociales, el secretario explicó que se mantiene un diálogo permanente con diversos grupos sociales con el fin de trazar rutas alternas y evitar afectaciones mayores a quienes transitan por la zona sur de la ciudad.

Para quienes se desplacen en vehículos particulares, las rutas alternas sugeridas para rodear el perímetro de seguridad incluyen el Anillo Periférico, la avenida Viaducto Tlalpan y el Eje 10 Sur.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) implementó una dinámica especial para los días de partido:

• Acceso exclusivo con boleto: Para abordar el Tren Ligero con dirección al sur o descender en la estación Estadio Azteca, será obligatorio presentar tu boleto digital del partido o una acreditación oficial de la FIFA. Habrá filtros de seguridad estrictos desde la terminal de Tasqueña.

• Servicio Directo/Exprés: Los trenes operarán de forma directa desde Tasqueña hasta la estación Estadio Azteca sin realizar paradas intermedias para agilizar el traslado de los aficionados.

• Restricción para usuarios regulares: Si eres un usuario común que no va al partido, los trenes no realizarán ascenso ni descenso en la estación Estadio Azteca. Para el público general, se recomienda usar las rutas de RTP habilitadas como alternativa para rodear el perímetro.

• Horario extendido: El Tren Ligero ampliará su horario de servicio y operará hasta la 1:00 de la madrugada para garantizar el regreso seguro de todos los asistentes tras el término del encuentro.

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¿Qué rutas especiales ofrecerá la RTP?

La Red de Transporte de Pasajeros habilitará tres rutas exprés que conectarán de forma directa con los nodos de transporte más importantes de la zona sur:

Ruta Tasqueña - Estadio Azteca: Operará desde el Centro de Transferencia Modal ( Cetram ) de Tasqueña, rodeando el perímetro de “Última Milla” para dejar a los usuarios en los accesos peatonales autorizados sobre la Calzada de Tlalpan.

) de Tasqueña, rodeando el perímetro de “Última Milla” para dejar a los usuarios en los accesos peatonales autorizados sobre la Calzada de Tlalpan. Ruta Universidad - Estadio Azteca: Conectará directamente a los usuarios que lleguen por la Línea 3 del Metro, saliendo desde el Cetram Universidad y avanzando por el Eje 10 Sur y avenida Aztecas.

Ruta Perisur - Estadio Azteca: Unirá la zona de centros comerciales de Perisur (Anillo Periférico) con las inmediaciones del coloso, facilitando el acceso a quienes se desplacen desde el poniente de la ciudad.

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El servicio especial “Ride”

Para los trayectos masivos y especiales de RTP y Trolebús que conectan puntos turísticos o nodos lejanos de la ciudad con el Estadio Azteca (como las rutas desde el Ángel de la Independencia, Bellas Artes, Chapultepec o Taxqueña), el Gobierno de la CDMX maneja tarifas mundialistas fijas:

Servicio “Ride”: Tiene un costo de $350 pesos por persona en viaje redondo.

Servicio “Park & Ride”: Pensado para quienes dejan su auto en estacionamientos remotos oficiales (como el Parque Ecológico de Xochimilco o Santa Fe), tiene un costo de $500 pesos por persona en viaje redondo.

En ambos casos, el costo del pasaje ya te incluye una Tarjeta de Movilidad Integrada edición especial del Mundial 2026.

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