Estaba haciendo su trabajo: PAN cierra filas con Alessandra Rojo de la Vega tras violencia en Zona Rosa

El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México (PAN CDMX) expresó su respaldo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, luego de los hechos registrados durante un operativo relacionado con el retiro de comercio ambulante en la Zona Rosa.

La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez Ureña, manifestó su solidaridad con la alcaldesa y su equipo de trabajo, al considerar que las agresiones registradas durante las acciones de supervisión y recuperación del espacio público no deben normalizarse.

Tengo plenamente identificados a los delincuentes que pudieron haber matado a cualquiera del equipo, íbamos pacíficamente (como se observa en el video) a buscar una reunión con ambulantes y a visitar establecimientos.



Este sujeto es quien ya nos estaba esperando. Papá de los… pic.twitter.com/s91f7KOQGM — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 17, 2026

Te podría interesar: Alcaldesa de Cuauhtémoc denuncia agresión durante recorrido nocturno en la Zona Rosa

¿Cuál era el objetivo del operativo en la calle Génova?

La dirigente panista sostuvo que el operativo tenía como objetivo liberar áreas destinadas al tránsito peatonal en una zona que, aseguró, ha enfrentado durante años problemas relacionados con la ocupación irregular de la vía pública.

Llamó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para investigar los hechos y deslindar responsabilidades.

“Lo que estaba haciendo la alcaldesa era su trabajo”, señaló Gutiérrez Ureña al referirse a las labores de supervisión realizadas en la calle Génova, en la Zona Rosa.

Por su parte, la diputada local del PAN, Frida Guillén Ortiz, condenó cualquier acto de violencia contra las mujeres y expresó su confianza en que la denuncia presentada por la alcaldesa avance conforme a derecho.

¡Ya basta de que mafias se apoderen de las calles de la CDMX!



Respaldamos a la Alcaldesa @AlessandraRdlv en su actuar para regresarle a las y los capitalinos el uso libre de las calles en estricto apego a la ley.



Es inadmisible que “líderes” cobren piso a comerciantes y el… pic.twitter.com/h0iCq7DnEF — PAN Ciudad de México (@PAN_CDMX) June 17, 2026

También puedes leer: Rojo de la Vega vs Gobierno CDMX: ¿Quién permitió la demolición del edificio en San Antonio Abad?

¿Qué postura asumirá el PAN en el Congreso capitalino?

La legisladora afirmó que la bancada panista en el Congreso de la Ciudad de México mantendrá su respaldo político a Rojo de la Vega y estará atenta al desarrollo de las investigaciones.

Los dirigentes del PAN señalaron que las acciones emprendidas por la alcaldía forman parte de una estrategia para ordenar el espacio público y mejorar las condiciones de movilidad en la demarcación.

El posicionamiento del partido se produce después de los incidentes ocurridos durante las labores de inspección y reordenamiento realizadas por personal de la alcaldía en la Zona Rosa.

Síguenos en Google News y encuentra más información