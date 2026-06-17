Paola Gárate denuncia retiro de protección tras recibir corona fúnebre en Sinaloa

En entrevista con Carlos Loret de Mola la diputada del PRI en el Congreso de Sinaloa, Paola Gárate, informó que no tiene protección tras recibir una corona fúnebre en su casa y aseguró que no tiene ningún conflicto personal o de carácter económico con nadie; únicamente ha exigido a algunas personas que tienen algún cargo público o electoral justicia.

Paola Gárate, diputada del PRI en el Congreso de Sinaloa —

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¿Cómo se dio el retiro de la protección y qué otras denuncias ha presentado?

La diputada del PRI en el Congreso de Sinaloa relató que llegó a su casa por la tarde-noche y esperaba a parte de su equipo para continuar trabajando. Cuando salió encontró la corona fúnebre afuera en su puerta; decidió llamar al 911 y le dieron un número de folio. Después el coordinador de la Guardia Nacional del estado le llamó para informarle que le asignarían elementos para acompañarla, mismo que le comunicó que se los retirarían y solamente la acompañarían a los traslados oficiales como diputada; Gárate se presentó a realizar la denuncia formal.

Una corona fúnebre con la leyenda “Fam. Gárate Valenzuela” fue abandonada en la entrada del domicilio de la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela Ampliar

Informó que denunció al exsecretario de seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, por decirle “que primero se vea la cola” cuando le exigió resultados en materia de seguridad y perdió su destitución, pero no procedió; además a la diputada se le giraron medidas cautelares inmediatas por daño moral y se le pidió bajara publicaciones de sus redes sociales por llamar a Enrique Inzunza “candidato acosar”.

¿Qué señaló sobre la situación que enfrenta Sinaloa?

Sobre la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum de Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios más, Gárate comentó que ella es una sobreviviente de la situación, el gobierno mexicano ha incumplido y puntualizó en la crisis económica que hay en Sinaloa, las afectaciones en negocios, la falta de empleos y cobros criminales de la CFE y los apagones.

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