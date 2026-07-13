Trump tiene que justificar por qué extiende sus operaciones contra Irán: Mauricio Meschoulam

La disputa interna de Irán está alrededor del control del país, pero también respecto a la interpretación del memorándum de entendimiento con Estados Unidos. La postura más pragmática negociadora está representada por el Presidente, el ministro del Exterior y el líder del Parlamento, que han estado dispuestos a llegar a acuerdos con Estados Unidos, conociendo lo importante que es el recurso para sacar adelante a Irán; sin embargo, quien tiene actualmente el control en Irán es el Cuerpo de Guardias Revolucionarias Islámicas, compartió en su análisis el internacionalista Mauricio Meschoulam, quien afirma que Trump está buscando la salida de una guerra lejana para buscar una más próxima.

En el espacio de “Así Las Cosas” con Carlos Loret de Mola, el internacionalista recordó que luego de que Estados Unidos eliminara al Ayatola Alí jamenei con todo su círculo, su hijo tiene apenas algunas semanas en el poder como para consolidar el control en el país.

Sin embargo, resaltó que el tema central son las Guardias Revolucionarias, que no creen en un proceso de negociación; lo central ni siquiera es el flujo económico, sino conservar su capacidad disuasiva ante Israel y Estados Unidos, por lo que apuestan a exigir garantías como conservar de alguna manera “la supervivencia a su proyecto nuclear, su proyecto de misiles, drones y capacidad de respaldar a milicias armadas”, añadiendo el nuevo pilar que es el control del Estrecho de Ormuz.

“Las Guardias Revolucionarias quieren dejar establecido que Irán va a tener el control y puede cobrar el derecho de paso sobre esta vía crucial”.

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Trump buscaría reorientar su estrategia internacional

Por su parte, Trump, dijo Meschoulam, tiene que justificar por qué extiende sus operaciones, sobre todo ante su propio sistema de creencias; él no está a favor de guerras lejanas que considera costosas y esta operación lo iba a ser.

Trump busca justificar el hecho de gastar tantos recursos en una guerra considerada lejana y ajena, señaló y concluyó que “Para Trump era más fácil salirse de Irán para voltear hacia el hemisferio obteniendo victorias más rápidas”, por lo que no dudó en señalar que el próximo discurso de Donald Trump gire en torno a esto y en cómo escalar la situación.

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