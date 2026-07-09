Internet móvil de CFE desde 85 pesos: qué incluye el paquete, cuánto dura y cómo tener SIM gratis
Si buscas un plan barato para navegar, la CFE tiene un paquete de internet móvil por 85 pesos con datos, llamadas y redes sociales. Te explico qué incluye y cómo obtener la SIM sin costo
Si andas buscando una opción barata para tener internet y telefonía celular, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su servicio de telecomunicaciones, ofrece paquetes de internet móvil que han llamado la atención por sus precios y porque tienen cobertura en todo el país. Uno de los más económicos cuesta apenas 85 pesos y está pensado para quienes necesitan conectarse por unos días o simplemente quieren probar una alternativa de prepago.
Hoy en W Radio te contamos de qué va este paquete.
¿Qué incluye el paquete de internet móvil de CFE por 85 pesos?
El paquete de 85 pesos incluye:
- 2 GB para navegar por internet.
- Redes sociales ilimitadas durante toda la vigencia del paquete.
- Llamadas ilimitadas a cualquier parte de México.
- Mensajes de texto sin límite.
- Vigencia de siete días a partir de que lo actives.
Es una opción pensada para quienes necesitan internet por 7 días, ya sea por un viaje, una emergencia o porque no consumen muchos datos.
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¿La SIM de CFE es gratis y cómo conseguirla?
La tarjeta SIM no tiene costo, pero para obtenerla primero debes contratar alguno de los paquetes disponibles.
Solo tienes que comprar un paquete de prepago a través de la página oficial de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Al hacerlo, la SIM viene incluida sin costo adicional.
Después únicamente activas el servicio y ya puedes empezar a usarlo.
¿Qué cobertura tiene el internet móvil de CFE?
El servicio funciona con tecnología 4.5G y ofrece cobertura en distintas regiones del país. Eso sí, como pasa con cualquier compañía telefónica, la calidad de la señal puede cambiar dependiendo de dónde te encuentres.
En ciudades normalmente la conexión suele ser más estable, mientras que en algunas comunidades o zonas alejadas puede depender de la infraestructura disponible.
Lo que debes tomar en cuenta antes de contratarlo
Aunque el precio resulta bastante atractivo, primero te conviene pensar para qué lo vas a usar. Este paquete funciona muy bien como una solución temporal o de respaldo, pero puede quedarse corto si necesitas internet todos los días o consumes muchos datos.
Además, al ser un servicio de prepago, cuando se terminen los siete días tendrás que hacer una nueva recarga si quieres seguir utilizando el servicio.
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