EU responde a México: El FBI confirma que ellos detuvieron a “El Mayo” Zambada

El periodista Luis Chaparro reveló en su medio Pie de Nota fotografías inéditas de la detención de Ismael “Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán ocurrida el 25 de julio de 2024 en Estados Unidos.

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En entrevista con Carlos Loret de Mola Chaparro informó que el informe que les compartido el FBI se adjudican la responsabilidad del operativo oficial llamado Operación Reyes del Aire y que, además lo describen como “altamente complejo, secretivo y atrevido, para arrestar a dos de los fugitivos más buscados en el mundo”.

“Desde López Obrador, se estuvo preguntando qué sucedió, mandaron cartas diplomáticas, no sé cuántas cartas tendrá, tanto Biden, como el presidente Trump en su escritorio que han mandado sin abrir. Mandaron cartas, y cartas, y cartas, no las resolvieron, y ayer, a pie de nota, nos comparten esto, este documento, este comunicado, atribuible al Buro Federal de Investigaciones”. — Luis Chaparro, periodista

Chaparro dijo que en el comunicado se detalla el nombre de los dos agentes que estuvieron activos y “hasta donde logramos entender” su involucramiento fue únicamente operativo lo que significa que de alguna manera convencieron a Joaquín Guzmán López para que hiciera el trabajo sucio para que lograran la detención de El Mayo Zambada.

¿Qué detalles se dieron sobre el avión y el piloto del operativo?

“El avión estaba modificado de una manera muy, muy, muy profesional, muy sofisticada en el sentido de que era muy rudimentario el avión, y estaba con muchas cositas descompuestas, pero casualmente todas esas cositas descompuestas son las que te pueden ubicar, las que te pueden rastrear en el cielo”. — Luis Chaparro, periodista

Sobre el piloto comentó que no se sabe nada, la versión oficial que les proporcionaron agentes de Estados Unidos es que se asustó, se bajó, salió corriendo y lo perdieron de vista; puntualizó que es una versión absurda “quiero imaginar, que ellos están esperando que uno sepa leer entre líneas, pues si el avión era de nosotros, el operativo era de nosotros, el piloto seguro también”.

El periodista señaló que Estados Unidos le está diciendo a México que fueron ellos quienes realizaron el operativo para detener a Ismael “El Mayo” Zambada que supuestamente tenía toda la protección y escondites del mundo; el mensaje que envían es que pueden ir por cualquier persona, Rubén Rocha Moya o Enrique Inzunza por ejemplo.

Este viernes en #AsíLasCosasConLoret:



➡️Hay cambios en el horario del partido de México por tormenta eléctrica.



➡️Además, se revelan fotografías de cómo llegó "El Mayo" Zambada, presuntamente secuestrado por un hijo de "El Chapo" Guzmán, a las autoridades de Estados Unidos.… pic.twitter.com/KMfrXH8lMV — W Radio México (@WRADIOMexico) July 3, 2026

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