Captura de “El Mayo” Zambada fue un pacto de autoridades de EU; Adela Navarro advierte futuros procesos de extradición

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la directora del Semanario Zeta Tijuana, Adela Navarro, informó que es evidente que hubo un acuerdo entre quien entregó a Ismael “El Mayo” Zambada y autoridades de Estados Unidos.

“No sé si el FBI precisamente, el FBI confiscó la aeronave que ahora la tiene en exhibición porque para ellos es un trofeo de cuando detuvieron a uno de los capos más buscados en su país, porque en el nuestro todavía no conocemos las carpetas de investigación en contra de El Mayo a pesar de que la presidenta exige que se den a conocer las investigaciones de los Estados Unidos”. — Adela Navarro, directora del Semanario Zeta Tijuana

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Navarro comentó que el FBI pudo haber negociado con Joaquín Guzmán López la entrega de “El Mayo” porque inmediatamente se dieron beneficios para la familia de “El Chapo” Guzmán; recordó que cuando Zambada hace público que lo secuestraron en ningún momento habló de que hubiera autoridades mexicanas o extranjeras presentes hasta que llega a territorio estadounidense.

¿Qué señaló sobre Rubén Rocha Moya?

Sobre Rubén Rocha Moya, la directora del Semanario Zeta Tijuana comentó que deja muy mal al Gobierno de México porque en ningún momento se le notificó, ya que hay desconfianza por los niveles de corrupción que tenía el Cártel de Sinaloa.

“Rubén Rocha Moya está mencionado como una de las personas que asistían a la cita a la que fue convocado Zambada García para dividir ahí algunas rencillas que había entre el exrector de la Universidad de Sinaloa y el gobernador… Eso lo dice el capo en su carta, aparte que fue convocado, pero de eso no pide pruebas la presidenta”. — Adela Navarro, directora del Semanario Zeta Tijuana

Al ser cuestionada sobre por qué Claudia Sheinbaum defiende a Rubén Rocha Moya y a Enrique Inzunza, mencionó que tiene que ver con el clima electoral y con el tema de la defensa de la soberanía, ya que en 2027 se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.

“Van a elegir un defensor de la transformación y la soberanía nacional, creo que está inmerso en el tema político electoral… La defensa o una tranza de alguien que es representativo de su movimiento y de un movimiento que se va a ver en las urnas nuevamente revela si la gente sigue confiando o no en ellos”. — Adela Navarro, directora del Semanario Zeta Tijuana

¿Qué impacto prevé para la relación entre México y Estados Unidos?

Navarro señaló que el proceso legal en la Corte de Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios y exfuncionarios avanzará; van a aumentar las peticiones de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos porque está en la mesa de negociaciones que impacta en diversas áreas, incluyendo el T-MEC.

Recordó que la detención y extradición de Ovidio Guzmán se dio en condiciones rápidas y sin sentido porque en México no tenía una sola carpeta de investigación abierta y no existió cuestionamiento; por eso, en el caso de “El Mayo” Zambada hay muchas contradicciones.

“Como que México cede y luego se hace para atrás, particularmente, insisto, cuando se trata de sus políticos, de sus representantes de la transformación, cualquier cosa que esto signifique, y en un momento, pues, previo a las elecciones que son de bastante relevancia para el futuro del país”. — Adela Navarro, directora del Semanario Zeta Tijuana

Este miércoles en #AsíLasCosasConLoret:



➡️El gobierno esconde el expediente de Rocha Moya y la presidenta sigue haciendo malabares para defenderlo.



➡️Además, la detención del primer director de Pemex del gobierno de Sheinbaum.



➡️Y cómo se reinicia la guerra en Irán, porque… pic.twitter.com/Qy6EMoE9yi — W Radio México (@WRADIOMexico) July 8, 2026

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