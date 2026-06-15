Desde 2023 pedí seguridad federal y no se me ha otorgado: Paola Gárate

“Cuando oí a la presidenta que se le había brindado seguridad al gobernador con licencia de nueva cuenta metí documentos solicitando seguridad”, pero “la única respuesta fue del titular de la Guardia Nacional local, diciendo que le llame cuando considere que estoy en peligro, esa era mi protección, una llamada a su celular”, señaló la diputada del PRI, Paola Gárate, quien en días pasados recibió una corona de flores en su domicilio, con sus apellidos.

En el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, la diputada señaló que desde 2021, ella fue una de las personas fueron secuestradas durante las elecciones para que Rubén Rocha Moya fuera electo y quedara instaurado un narcogobierno en Sinaloa.

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Señaló que al igual que todos los sinaloenses cada día se tienen que guardar a partir de las seis de la tarde por temor, el mismo que viven las madres buscadoras.

“Órganos judiciales están cooptados… he señalado a los gobiernos y diferentes órganos”

El haber recibido una corona fúnebre con mi nombre en mi casaa, no es un mensaje a mí nada más es un mensaje a todas las voces que se atrevan a pensar distinto al régimen: @PaolaGarateV, diputada local por el @PRI_Nacional en #AsíLasCosasW con @warkentin pic.twitter.com/mN37yEizlt — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 15, 2026

Por diversas acciones de persecución señaló “he pedido seguridad federal y no se me ha otorgado”, al conocer de la corona, el titular de la Guardia, le mandó una patrulla, pero ella decidió salir de sus casa “como si yo fuera la delincuente”.

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Sin embargo, afirmó que al igual que todos los sinaloenses seguirá saliendo con temor a hacer su trabajo “Aun con miedo vamos a seguir haciendo nuestro trabajo”, lamentó que el país transcurra por esta situación de violencia, cuando los “órganos judiciales están cooptados”.

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