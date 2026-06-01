El jugador con más partidos en la historia de los Mundiales: el récord de Messi que nadie ha podido romper

Cuando alguien busca quién es el jugador con más partidos en la historia de los Mundiales, la respuesta hoy apunta directo a un nombre que ya domina buena parte de los récords de la Copa del Mundo: Lionel Messi. El capitán de Argentina encabeza la tabla histórica con 26 partidos disputados en el torneo, una cifra con la que superó a Lothar Matthäus, leyenda de Alemania que cerró su carrera mundialista con 25 encuentros.

Lionel Messi vs Francia Mundial Qatar 2022 / Michael Regan - FIFA Ampliar

La marca de Messi quedó sellada en Qatar 2022, torneo en el que alcanzó y después dejó atrás el registro del alemán. Ese recorrido no solo lo llevó a levantar el título con Argentina, también lo instaló en la cima de una estadística que por años parecía reservada para Matthäus.

En otras palabras, no se trata solo del campeón del mundo o del gran referente argentino de su generación: también es el hombre que más veces ha pisado una cancha mundialista.

Así queda el top histórico de partidos en Mundiales

Detrás de Messi y Matthäus aparece otro nombre pesadísimo en la historia del torneo: Miroslav Klose, campeón con Alemania en 2014, quien acumuló 24 partidos. Muy cerca está Paolo Maldini, símbolo de Italia, con 23 encuentros, mientras que Cristiano Ronaldo aparece con 22.

Cristiano Ronaldo Portugal Qatar 2022 / Francois Nel Ampliar

Ese grupo refleja algo muy claro: para llegar a la cima no basta con ser figura, también hay que sostener nivel de élite durante varios Mundiales y, además, avanzar constantemente a rondas definitivas.

La lógica detrás del récord también tiene mucho que ver con la longevidad. Messi, por ejemplo, es parte del club de futbolistas que han disputado cinco Copas del Mundo, una marca reservada para muy pocos nombres.

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Y ahora, rumbo a 2026, incluso aparece con la posibilidad de ampliar todavía más esa distancia histórica. De hecho, ya está perfilado para jugar su sexto Mundial, algo que le permitiría seguir estirando una cifra que ya de por sí luce enorme.

Un récord que mezcla talento, constancia y supervivencia

Lo que vuelve tan especial este dato es que no se construye solo con calidad. Para convertirse en el jugador con más partidos en los Mundiales hay que combinar jerarquía, resistencia física, continuidad con la selección y campañas profundas en varias ediciones.

Argentina vs Francia Lionel Messi Qatar 2022 / Julian Finney Ampliar

Por eso la lista está llena de leyendas absolutas y por eso también el récord de Messi pesa tanto: no es una estadística de moda, sino una que resume una carrera mundialista larguísima y sostenida al máximo nivel.

Hoy, entonces, la respuesta es definitiva: Lionel Messi es el jugador con más partidos en la historia de la Copa del Mundo, con 26, por encima de Matthäus, Klose, Maldini y Cristiano.