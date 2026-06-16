Home office y suspensión de clases por el Mundial 2026: Sheinbaum decreta cambios en CDMX y en Guadalajara

Home office obligatorio en CDMX y Guadalajara: estas son las fechas confirmadas por Sheinbaum. IA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió un hoy decreto oficial para modificar las actividades laborales y escolares en determinadas fechas de junio de 2026 con motivo de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA. La medida busca facilitar la movilidad y reducir las afectaciones viales derivadas de los partidos que se disputarán en la Ciudad de México y Guadalajara.

De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las dependencias de la Administración Pública Federal deberán implementar esquemas de teletrabajo y horarios flexibles en las fechas señaladas. Además, habrá suspensión de clases en planteles educativos dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Qué días habrá home office por el Mundial 2026?

El decreto establece que el miércoles 17 de junio de 2026, las oficinas federales ubicadas en la Ciudad de México concluirán sus actividades presenciales a las 15:00 horas y continuarán sus labores mediante la modalidad de teletrabajo.

Asimismo, el jueves 18 de junio de 2026 se implementará el esquema de home office para trabajadores federales en la Zona Metropolitana de Guadalajara, una de las sedes oficiales del torneo.

Para el miércoles 24 de junio de 2026, las actividades de la Administración Pública Federal en la Ciudad de México deberán realizarse completamente mediante teletrabajo o esquemas flexibles.

¿Habrá suspensión de clases en escuelas de la SEP?

Sí. El acuerdo también contempla la suspensión de actividades escolares en los planteles educativos que dependen de la SEP durante las fechas establecidas en el decreto.

Las autoridades educativas señalaron que la medida tiene como objetivo disminuir la congestión vehicular y facilitar el traslado de aficionados, trabajadores y participantes relacionados con la Copa Mundial 2026.

¿Por qué se tomó esta decisión?

El Gobierno de México explicó que la realización de partidos del Mundial en sedes como Ciudad de México y Guadalajara generará una alta demanda en los sistemas de transporte y movilidad urbana.

Por ello, se optó por implementar medidas temporales que permitan reducir los desplazamientos diarios y garantizar mejores condiciones de circulación durante los encuentros mundialistas. Las autoridades recomendaron consultar el Diario Oficial de la Federación para conocer todos los detalles y alcances de la disposición.