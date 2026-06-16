Colombia vs. Uzbekistán: ¿Habrá cierres en el Tren Ligero por el partido en el Estadio Ciudad de México?

Si eres de los afortunados que irán al partido de Colombia vs. Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México para la segunda disputa del Mundial 2026, necesitas saber cómo es que se realizará el servicio del Tren Ligero para llegar a la sede del evento deportivo. Así que sigue leyendo para poder saber toda la información necesaria sobre los servicios del transporte público.

¿Cómo será el servicio del Tren Ligero por el partido de Colombia vs. Uzbekistán?

De acuerdo con las autoridades correspondientes, aún no hay modificaciones confirmadas para el servicio del Tren Ligero, sin embargo, se espera que pronto puedan anunciar cómo es que funcionará.

Asimismo, todo indica que puede funcionar igual que en la inauguración del Mundial 2026, es decir, que cuente con dos servicios:

Servicio ordinario: Todas las estaciones funcionando sin hacer parada en la estación Estadio Azteca

Servicio mundialista: Desde la base de Taxqueña rumbo a la estación del Estadio Azteca sin hacer paradas entre ese tramo.

Sin embargo, esperamos que pronto las autoridades correspondientes comiencen a hacer anuncios oficiales para que las personas que utilizan el transporte, puedan acudir o realizar su camino como de costumbre.

¿A qué hora comienzan los cierres rumbo al Estadio Ciudad de México por el segundo partido del Mundial 2026?

Las autoridades confirmaron que desde el martes 16 de junio, habrá cierres parciales alrededor del Estadio Ciudad de México. Recuerda que esta es la sede oficial para llevar a cabo 5 partidos del Mundial 2026.

Además, el miércoles 17 de junio de 2026 que juegan Colombia vs. Uzbekistán comenzarán cierres totales alrededor del estadio en punto de las 10:00AM.

Pero te dejamos la nota completa para que sigas de cerca los partidos disputados por el Mundial 2026 y no te pierdas ningún detalle de la emisora oficial.