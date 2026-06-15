Vinculan a proceso a maestro de secundaria de Ecatepec, por abuso sexual contra su alumna de 13 años

Un profesor de secundaria identificado como Víctor Iván “N”, fue vinculado a proceso luego de que la Fiscalía General de justicia del Estado de México acreditara su probable participación en el delito de abuso sexual agravado.

La agresión fue cometida en contra de una menor de edad, que era su alumna en un plantel educativo del municipio de Ecatepec de Morelos.

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Tras analizar los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, una Autoridad Judicial adscrita al Poder Judicial del Estado de México determinó fijar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, otorgando además un plazo de dos meses para el desarrollo y cierre de la investigación complementaria.

¿Cómo y cuándo ocurrieron las agresiones del profesor en Ecatepec?

De acuerdo con las indagatorias integradas en la carpeta de investigación por la Fiscalía mexiquense, los hechos ocurrieron el pasado 20 de noviembre del 2025, así como en dos ocasiones adicionales durante el mes de diciembre del mismo año.

El imputado se desempeñaba como docente frente a grupo en una escuela secundaria ubicada en la colonia Santa Clara.

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Aprovechando su posición de autoridad, Víctor Iván “N” presuntamente realizó tocamientos de índole sexual sin su consentimiento a una de sus alumnas, quien en ese momento contaba con tan solo 13 años de edad.

Una vez que los familiares de la víctima denunciaron los hechos, la representación social inició los protocolos correspondientes y recabó los testimonios e indicios necesarios para solicitar a un juez de control la respectiva orden de aprehensión en contra del presunto agresor.

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El imputado ya contaba con un proceso penal previo por el mismo delito

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de justicia del Estado de México fueron los encargados de dar cumplimiento al mandamiento judicial.

Tras ser capturado en un operativo, el docente fue trasladado e ingresado de forma inmediata al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, conocido como Penal de Chiconautla), donde quedó a disposición del juez que determinó el auto de vinculación.

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Cabe destacar que, según los registros criminales de la propia fiscalía mexiquense, Víctor Iván “N” ya había sido detenido previamente por el delito de abuso sexual en agravio de la misma víctima, derivado de ataques perpetrados los días 3 y 22 de octubre de 2025.

Por aquellos primeros hechos, el profesor ya se encontraba vinculado a proceso; sin embargo, gozaba de libertad condicional bajo la medida cautelar de una garantía económica.

Ante la reincidencia y el peligro que representa para la menor, las autoridades judiciales determinaron mantenerlo en prisión de forma definitiva durante este nuevo juicio.

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