¡Aprueban iniciativa por abuso sexual! Conoce las nuevas penas y multas en México

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 431 votos a favor, en lo general y lo particular, reformas al Código Penal Federal en materia de abuso sexual aprobadas ya por el Senado de la República, iniciativa que surgió a raíz de que un hombre aparentemente ebrio toqueteó en plena calle a la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado mes de noviembre.

La minuta establece sanciones de tres a siete años de prisión o hasta 9 años cuando hay agravantes y una multa que va de 200 a 500 veces la (UMA´s), es decir, más de 60 mil pesos de multa a quien comete abuso sexual sin el consentimiento de la víctima y se realice en público o en privado. Además, el delito se perseguirá de oficio.

TE PUEDE INTERESAR: Crece abuso sexual en escuelas de México, denuncia Educación con Rumbo

¿Qué sanciones contempla la reforma al Código Penal Federal?

Por ejemplo, cuando se obligue a la víctima mediante violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de autoridad, a aceptar tocamientos, roces corporales o a tener un contacto sexual sin consentimiento.

De hecho, las penas aumentarán en una tercera parte cuando el delito se cometa a menores, en un lugar despoblado, solitario o poco accesible; por dos o más personas; cuando se realice por ministro de culto, cuando la víctima esté embarazada; incluso por motivos relacionados con la orientación sexual como la comunidad LGBTIQ+, o cuando la víctima se encuentre en estado de indefensión.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Cesar Moreno explicó la iniciativa proveniente del Senado.

“La ley deja atrás ambigüedades y establece que el abuso sexual comprende cualquier acto sexual realizado sin consentimiento, tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o presentaciones sexuales explicitas, para evitar vacíos legales que históricamente han favorecido a la impunidad”. — Julio Cesar Moreno, presidente de la Comisión de Justicia

El diputado morenista explicó que a quien cometa abuso sexual se le impondrá, además, la obligación de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres a fin de favorecer medidas de no repetición y promover un cambio cultural a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Subí a tribuna a posicionar reformas a los artículos 260 y 266 bis del Código Penal Federal a favor de las mujeres. @DiputadosMorena @Mx_Diputados #JCM pic.twitter.com/1FEyAsXUKl — Julio César Moreno (@julioc_moreno) February 18, 2026

¿Qué posicionamientos hubo durante la discusión en el Pleno?

A su vez la diputada del partido Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz, puso el dedo en la llaga y aunque votó a favor, recordó que las diputadas de Morena absolvieron a su compañero Cuauhtémoc Blanco, luego de que el año pasado fue denunciado por su media hermana por agresiones sexuales.

“El 25 de marzo del año pasado esta cámara le falló a las mujeres de México, gracias a la mayoría de Morena en esta cámara y al Verde y a sus aliados de ocasión, el PRI, se les dijo a las víctimas de violencia sexual que cuando el agresor tiene fuero, lo que ellas digan no importa. Se les dijo a las mujeres de México el 25 de marzo que, aunque denuncies, la justicia no llega para todas. No vamos a olvidar el caso de Cuauhtémoc Blanco”. — Anayeli Muñoz, diputada de MC

En su oportunidad, las diputadas del PAN y del PRI, demandaron un presupuesto digno para implementar esta reforma pues carecen de recursos las áreas gubernamentales que atienden la seguridad de las mujeres.

#ÚLTIMAHORA | Las y los diputados aprueban el proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, en materia de abuso sexual. pic.twitter.com/boDIiqZjbf — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 18, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información