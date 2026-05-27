CDMX elimina prescripción de delitos sexuales contra menores

Los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes, como la violación, el abuso sexual y la pornografía infantil, no prescribirán en la Ciudad de México, así lo determinó el pleno del Congreso local al aprobar reformas al Código Penal de la ciudad.

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¿Qué cambios aprobó el Congreso de la CDMX en delitos contra menores?

Tenemos una deuda histórica con la niñez, dijo la diputada América Rangel, de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso, al presentar el dictamen de la iniciativa en tribuna.

“Cómo podemos aceptar que un violador quede libre sólo porque su víctima, entonces una niña, tardó 20 años en romper el silencio”. — América Rangel, diputada de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso

Con la aprobación de este dictamen, aseguró, “le estamos enviando un mensaje contundente a la sociedad y a los criminales de que en la Ciudad de México no habrá refugio en el tiempo para quien violente a una niña a un niño o un adolescente”.

Las heridas del abuso, agregó, “no caducan en el alma de una víctima, por lo tanto, la capacidad del estado para perseguir y castigar este delito tampoco debe caducar”.

América Rangel, diputada de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso de la CDMX Ampliar

¿Cuáles serán las nuevas penas por homicidio infantil?

El Pleno del Congreso aprobó también castigos más severos para el homicidio infantil y el maltrato infantil.

🏛️👧🏻🧒🏻 El #CongresoCDMX reforzó la protección de niñas, niños y adolescentes al establecer como imprescriptibles los delitos cometidos en su contra previstos en el Código Penal capitalino. pic.twitter.com/EEVfV7d85O — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) May 27, 2026

En la actualidad, el homicidio infantil se castiga como un asesinato común, con penas de entre ocho a 20 años de prisión al victimario; con la reforma se determina que quien prive de la vida a un menor tendrá de entre 40 a 70 años de prisión.

Las sanciones también se incrementan para aquellos que maltraten a los menores.

A quien cometa esta conducta se le impondrá una pena de diez a 50 años de prisión.

¿Qué dijeron los legisladores sobre la reforma?

Al hablar a nombre de la Comisión de Procuración de Justicia, el diputado Israel Moreno dijo que la reforma reconoce que “la privación de la vida de un menor de edad no solo constituye una violación al derecho fundamental que es la vida, sino también es una agresión directa contra uno de los sectores más sensibles e indefensos de nuestra sociedad”.

En el @Congreso_CdMex aprobamos la iniciativa que impulsé para endurecer las penas contra quienes cometan homicidio o ejerzan violencia contra niñas, niños y adolescentes, estableciendo sanciones de hasta 50 años de prisión.



Las infancias deben crecer protegidas, libres de… pic.twitter.com/oPnSkuJ6Gq — Israel Moreno Rivera (@IsraelMorenoVC) May 27, 2026

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