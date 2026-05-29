¿Qué les pasó a “Tomasita” y “Wero”? Los perros guardianes de Chichen Itzá fueron despedidos de la zona arqueológica

Durante la pandemia, se volvieron virales un par de perritos que visitaron Chichén Itzá y comenzaron a seguir a sus guardias y trabajadores. Desde entonces, se les llamó “Tomasita” y “Wero”, ellos se ganaron no solo el corazón de los empleados de la zona arqueológica, sino también de los usuarios en redes sociales.

Sin embargo, una noticia desafortunada sucedió en los últimos días y anunciaron su despedida. Así que sigue leyendo para saber qué fue lo que les pasó y por qué siguieron siendo tema de conversación.

¿Qué les pasó a “Tomasita” y “Wero” que los despidieron de Chichén Itzá?

De acuerdo con los custodios de la zona, “El Wero” o también conocido como “Chucho”, comenzó con acercamientos dentro de Chichen Itzá en 2019, sin embargo, en 2020 fue cuando el perrito se hizo parte de los recorridos de vigilancia de las pirámides.

Por otro lado, “Tomasita” o “La Negra Tomasa” aunque era más reservada, siempre fue agradable con todos, a pesar de que su hora favorita fuera la hora de la comida.

Desafortunadamente ambos perritos tuvieron que ser sacrificados debido al intenso dolor que ya presentaban. Por un lado estaba “El Wero”, quien tenía un tumor que le provocaba intensos dolores y causándole un deterioro físico notorio, y a “Tomasita” aunque no especificaron qué tipo de complicaciones médicas tuvo, también se le aplicaron los mismos procedimientos que a su compañero perruno.

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¿Qué causó esto en la gente que ya los conocía en Chcihén Itzá?

Claramente el atractivo turístico de la zona es bastante amplia, sin embargo, tanto “El Wero” como “Tomasita” terminaron ganándose el cariño de los visitantes y hasta de sus seguidores en redes sociales.

Por lo que la noticia de su fallecimiento sigue siendo motivo de conversación, pues todos en redes han lamentado su despedida y les dedican palabras de amor y cariño.

¿Qué se decía sobre los perros en Chichén Itzá según sus pobladores antiguos?

Hay una leyenda muy famosa en Chichén Itzá sobre “Kakasbal”, y se dice que un hombre que era tan pobre y siempre estaba de mal humor, que se desquitaba con su lomito. Un día, Kakasbal, un espíritu del mal, se le apareció al perrito y trató de convencerlo de que le diera su alma, sin embargo, éste lo engañó hasta que el espíritu se dió por vencido.

Finalmente, Kakasbal, entendió que no era tan sencillo que un perro abandonara a su dueño o dueña, por lo que prefirió seguir alimentándose de los humanos que de los perritos o animales.

Por lo que en Chichén Itzá, se respetaba bastante a los perritos, además de la fiel creencia de que eran guardianes al momento de la muerte.