Alemania vence a Curazao en el Mundial 2026: goleada, récords y un debut histórico en Houston

Alemania no tuvo piedad en su estreno en el Mundial 2026 y firmó una de las exhibiciones más contundentes de la primera jornada. En Houston, por el Grupo E, el equipo de Julian Nagelsmann goleó 7-1 a Curazao en un partido que mezcló jerarquía alemana, superioridad total y un momento que quedó grabado para la historia de la selección caribeña. El encuentro se disputó en el Houston Stadium este 14 de junio, en una tarde que empezó con dominio europeo y terminó con sensación de aviso para el resto de candidatos al título.

Alemania vs Curazao / Icon Sportswire Ampliar

Alemania pegó desde el arranque y nunca soltó el control

El partido prácticamente se rompió desde muy temprano. Felix Nmecha abrió el marcador a los seis minutos, firmando además el gol más rápido del torneo hasta ahora, tras una combinación veloz en la frontal del área. Alemania monopolizó la posesión, empujó con oleadas constantes y dejó ver una diferencia física y técnica muy marcada desde el inicio. Aun así, la escena más emotiva del primer tiempo no fue alemana: llegó cuando Livano Comenencia empató al 21’ y anotó el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo, un tanto que desató la ovación más fuerte entre los 68,021 aficionados presentes.

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Ese 1-1 apenas fue un paréntesis. Alemania respondió con naturalidad y volvió a ponerse por delante al 38’ gracias a un cabezazo de Nico Schlotterbeck. A partir de ahí, el juego se convirtió en un monólogo. Antes del descanso cayó también el gol de Kai Havertz desde el punto penal, y en el complemento llegaron más golpes con anotaciones de Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav y otro tanto de Havertz para redondear una goleada sin discusión. Más que el marcador, lo que pesó fue la forma: Alemania manejó el ritmo, atacó cuando quiso y generó sensación de peligro casi cada vez que aceleró.

Alemania vence a Curazao / Marvin Ibo Guengoer - GES Sportf Ampliar

Curazao perdió por amplio margen, pero también vivió una tarde irrepetible

Aunque el resultado fue durísimo, Curazao también salió de Houston con una página propia en la historia del torneo. La selección debutó como la nación más pequeña en población y territorio en jugar una Copa del Mundo, y además lo hizo bajo el mando de Dick Advocaat, quien a sus 78 años se convirtió en el entrenador más veterano en dirigir en un Mundial. Del lado alemán también hubo marca: Manuel Neuer, con 40 años, se transformó en el jugador de mayor edad en representar a Alemania en un gran torneo internacional. En lo deportivo, la goleada coloca a Alemania con un arranque demoledor; en lo simbólico, el partido dejó una de esas tardes que mezclan brutalidad competitiva y memoria histórica al mismo tiempo.