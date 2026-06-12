Gatito se vuelve viral por predecir el triunfo entre México vs. Sudáfrica, partido inaugural del Mundial 2026

Mx - Gatito predice el triunfo entre México vs. Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 ya tiene una nueva celebridad inesperada. Se trata de Maximus, un gato que vive en la residencia oficial del primer ministro de Bélgica y que se volvió viral en redes sociales después de “predecir” la victoria de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

¿Quién es Maximus, el gato viral del primer ministro de Bélgica?

Maximus es el gato que habita en la residencia oficial del primer ministro belga y que suele aparecer en publicaciones institucionales y redes sociales. Sin embargo, su fama internacional llegó gracias al Mundial 2026.

Previo al debut de México en el torneo, se compartió un video en el que el felino debía elegir entre dos recipientes identificados con las banderas de México y Sudáfrica. Tras algunos segundos de curiosidad felina, Maximus se acercó al recipiente mexicano, lo que fue interpretado como una predicción del ganador.

Horas después, la Selección Mexicana consiguió la victoria, provocando que miles de usuarios comenzaran a compartir el video y a bromear sobre los supuestos poderes adivinatorios del gato.

¿Por qué se volvió viral entre los aficionados mexicanos?

La historia de Maximus recordó a muchos aficionados al famoso pulpo Paul, el animal que se hizo mundialmente conocido por acertar varios resultados durante la Copa del Mundo de 2010.

En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de memes, comentarios y publicaciones celebrando que el gato “confió” en la Selección Mexicana. Incluso algunos usuarios comenzaron a pedir que también prediga los siguientes encuentros del Tri en el Mundial 2026.

Más allá de la anécdota, el caso demuestra cómo los momentos curiosos y virales siguen formando parte de la experiencia mundialista, especialmente en una edición que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué sigue para México en el Mundial 2026?

Tras comenzar con una victoria ante Sudáfrica, México buscará mantener el buen paso en la fase de grupos para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Mientras tanto, Maximus continúa acumulando seguidores en internet y ya es considerado por muchos aficionados como una de las mascotas no oficiales del Mundial 2026. Habrá que esperar para saber si el gato belga vuelve a acertar cuando le toque pronosticar el próximo partido de la Selección Mexicana.

Porque si algo ha demostrado esta Copa del Mundo es que, además de goles y emociones, siempre hay espacio para historias inesperadas que terminan conquistando las redes sociales.