¿Quién es el jugador más joven en debutar en un Mundial? El récord que sigue intacto desde 1982

Cuando se pregunta quién es el jugador más joven en debutar en un Mundial, la respuesta sigue siendo la misma más de cuatro décadas después: Norman Whiteside. El exfutbolista de Irlanda del Norte conserva el récord absoluto desde la Copa del Mundo de España 1982, cuando apareció por primera vez en el torneo con apenas 17 años y 41 días. A esa edad, se convirtió en el futbolista más joven en disputar un partido mundialista, una marca que sigue viva rumbo a la edición de 2026.

Norman Whiteside Inglaterra / Getty Images Ampliar

El momento exacto del récord llegó el 17 de junio de 1982, en el partido entre Irlanda del Norte y Yugoslavia. Aquella tarde, Whiteside no solo debutó en el escenario más grande del futbol; también rompió una marca que parecía intocable porque pertenecía a Pelé desde 1958.

Que el récord se le arrebatara a uno de los nombres más grandes en la historia del deporte ayuda a entender por qué la hazaña del norirlandés sigue teniendo tanto peso en la conversación mundialista.

Le quitó el récord a Pelé y se metió para siempre en la historia del Mundial

Antes de Whiteside, el referente de juventud en los Mundiales era Pelé, quien había dejado una huella temprana en Suecia 1958. Sin embargo, el jugador de Irlanda del Norte apareció con una edad todavía menor y cambió la historia estadística del torneo. Desde entonces han pasado muchísimas generaciones, nuevas figuras, múltiples Copas del Mundo y cambios de formato, pero nadie ha logrado bajar ese registro de 17 años y 41 días.

Pelé se hizo leyenda en México 1970 / FOTO ALBERTO SABATTINI-AG AS SPORT Ampliar

Lo más llamativo es que Whiteside no fue una simple curiosidad de lista. En aquel Mundial de 1982 tuvo presencia real con su selección y formó parte de una generación especialmente recordada en Irlanda del Norte. Su irrupción fue tan temprana que también se le veía como uno de los talentos adolescentes más prometedores del futbol británico de la época.

Esa mezcla de juventud extrema y protagonismo competitivo hizo que su nombre quedara amarrado para siempre a la historia de la Copa del Mundo.

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¿Puede alguien romper ese récord en el Mundial 2026?

De cara a México, Estados Unidos y Canadá 2026, el récord vuelve a tomar fuerza en búsquedas y conversaciones porque el nuevo formato con 48 selecciones abre más espacio para generaciones jóvenes. Aun así, la vara sigue altísima.

Gilberto Mora Selección Mexicana / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

No basta con ser un prodigio: hay que ser convocado muy joven, entrar a la cancha en un Mundial y hacerlo con menos de 17 años y 41 días. Por eso la marca de Whiteside no solo es impresionante; también parece una de las más difíciles de romper.