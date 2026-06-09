Se oficializó al árbitro que pitará en el México vs Sudáfrica: ¿de qué nacionalidad es y cuáles son sus antecedentes?

La Copa del Mundo 2026 ya tiene árbitro para uno de sus momentos más simbólicos: el brasileño Wilton Sampaio fue designado para dirigir el partido inaugural entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte. La noticia lo coloca de inmediato en el centro de la conversación, porque no se trata de cualquier juego: será el primer silbatazo del torneo más grande en la historia de los Mundiales y, además, en una cancha cargada de peso histórico para el futbol global.

Wilton Pereira Sampaio árbitro brasileño FIFA / Miguel Schincariol Ampliar

La elección también confirma que la FIFA apostó por un perfil con recorrido y experiencia internacional. Sampaio, de nacionalidad brasileña, porta gafete FIFA desde 2013 y ha dirigido encuentros de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, eliminatorias mundialistas y también de la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde tuvo presencia en partidos de alto perfil, incluido el Francia vs Inglaterra de cuartos de final.

En otras palabras, no llega al Estadio Banorte como una apuesta improvisada, sino como uno de los jueces sudamericanos con mayor exposición en la élite reciente.

¿Quién acompañará a Wilton Sampaio en el México vs Sudáfrica?

La terna arbitral para el debut del Mundial será completamente brasileña. Bruno Pires y Bruno Boschilia estarán como asistentes en las bandas, acompañando a Sampaio en un partido que tendrá atención mundial desde el primer minuto. Esa decisión refuerza la idea de confianza total en un grupo ya habituado a trabajar en escenarios de máxima exigencia.

Bruno Pires FIFA Mundial 2026 / Stuart Franklin - FIFA Ampliar

Uno de los aspectos que más llaman la atención del perfil de Sampaio es su estilo. Se le identifica como un árbitro que permite la continuidad del juego, aplica con frecuencia la ley de la ventaja y evita cortar las acciones por faltas menores.

Ese tipo de conducción suele ser valorado en partidos grandes, donde la FIFA busca jueces capaces de manejar intensidad, ritmo y presión sin convertirse ellos mismos en protagonistas del espectáculo.

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El antecedente con México y por qué su nombre ya genera conversación

Para la afición mexicana, el nombre no es del todo ajeno. Sampaio ya le pitó al Tri en la victoria 2-0 sobre Jamaica en la Copa América Centenario de 2016. Además, más recientemente estuvo al frente del empate 1-1 entre Rayados e Inter de Milán en el Mundial de Clubes 2025, en un encuentro que transcurrió sin gran polémica arbitral.

Wilton Pereira Sampaio Mundial 2026 / Sports Press Photo Ampliar

Esos antecedentes ayudan a explicar por qué su designación ha sido leída como la de un árbitro con experiencia previa en partidos que involucran a equipos mexicanos y con suficiente manejo para soportar una atmósfera pesada.

Abrir un Mundial en el antes llamado Estadio Azteca, con México como protagonista y millones de ojos encima, no es una tarea menor. Wilton Sampaio fue elegido para marcar el primer pulso de la Copa del Mundo 2026.